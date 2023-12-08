Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно ситуации между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей, произошедшей в матче 17-го тура РПЛ.

– Как оцените эпизод с прыжком Бериши рядом с Абаскалем? Представляете, чтобы в Испании кто-то так пролетел рядом с Симеоне?

– Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает.

Парень, конечно, супер: характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и еще произошла бы потасовка на поле – сто процентов. Чистейшей воды провокация.

– Вас удивило, что в том эпизоде ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера и надавать Берише по шапке?

– Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные.