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    • Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»

    Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно ситуации между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей, произошедшей в матче 17-го тура РПЛ.

    – Как оцените эпизод с прыжком Бериши рядом с Абаскалем? Представляете, чтобы в Испании кто-то так пролетел рядом с Симеоне?

    – Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает.

    Парень, конечно, супер: характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и еще произошла бы потасовка на поле – сто процентов. Чистейшей воды провокация.

    – Вас удивило, что в том эпизоде ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера и надавать Берише по шапке?

    – Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные.

    • Бериша прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.
    • Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.
    • Игрок «Ахмата» получил за эпизод желтую карточку
    • Абаскаль был дисквалифицирован на три матча, один из которых – условно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2244

      rac531 49 минут назад

      ВОПРОС РЕДАКЦИИ:
      Когда оскорбляют СПАРТАК, называя его свинарникам, хрюшками, ******, то это приветствуется сотрудниками на БИС)
      А вот, что касается б...мжей, то сразу же все цензурирется)))))
      ТО ЕСТЬ РЕДАКЦИЯ ЧЕСТНО И ОТКРЫТО ГОВОРИТ, ЧТО ОНА С ПОТРОХАМИ КУПЛЕНА ГАЗПРОМОМ?)
      Спасибо за ЧЕСТНОСТЬ!

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    • ...
      Рейтинг: +2244

      rac531 56 минут назад

      Очень интересны два моменты у этого никчемущника.
      О БЕРИШЕ
      Парень, конечно, супер: характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать.

      О ПРОВОКАЦИИ, К КОТОРОЙ ПРИЗЫВАЮТ И ШЕЛКОПЕРЫ И ЭТА МРАЗЬ

      "Если бы такое произошло в Испании, произошла бы потасовка на поле – сто процентов."

      Когда спартаковцы вступились за Промеса и набили хари б...мжам, то эта же сволочь вместе с продажной братией до сихпор воняет о несдержанности и хулиганстве стпартаковцев.
      А теперь открыто призывают к открытой бойне в ГРозном, чтобы тысячи дикарей вмешалась в потасовку.
      КАКАЯ ЖЕ ТЫ МРАЗЬ, ЛЕДЯХОВ И ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРЫ!

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