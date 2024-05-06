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    Бериша отреагировал на звание главного провокатора РПЛ

    Игрок «Ахмата» Бернард Бериша отреагировал на мнения, что он главный провокатор РПЛ.

    – Вас называют главным провокатором в РПЛ. Согласны с этим?

    – Нет, конечно! Я – хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции – это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их.

    • Бериша в лиге с 2016 года.
    • Помимо «Ахмата» Бернард выступал за «Анжи».
    • Футболист вызывается в сборную Косово.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1714992299
    Кто так его называет , РБ Спорт ? Ох.тельные авторитеты.
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    Suvorov71
    1714995930
    Для Тульской команды он пёс самый настоящий, мы играли на стадионе Ахмата, игрок нашей команды получил травму и выбил мяч за боковую линию и все стали, а он пёс подхватил мяч и покатил в доль ворот и нам забили гол, а свисту в поле зассал отменить вот и поражение, вот для меня он пёс, хотя это мое мнение
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