Бериша отреагировал на звание главного провокатора РПЛ

Игрок «Ахмата» Бернард Бериша отреагировал на мнения, что он главный провокатор РПЛ.

– Вас называют главным провокатором в РПЛ. Согласны с этим?

– Нет, конечно! Я – хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции – это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их.