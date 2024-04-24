Бериша прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша пожелал успеха бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль – очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Бериша.
- В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2), между Абаскалем и Беришей произошла стычка. Празднуя гол, Бериша прыгнул в сторону испанца, а Абаскаль грубо оттолкнул игрока, получил красную карточку и был дисквалифицирован на два матча.
- Испанский специалист был уволен из «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.