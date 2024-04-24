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    • Бериша прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Бериша прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша пожелал успеха бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль – очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Бериша.

    • В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (1:2), между Абаскалем и Беришей произошла стычка. Празднуя гол, Бериша прыгнул в сторону испанца, а Абаскаль грубо оттолкнул игрока, получил красную карточку и был дисквалифицирован на два матча.
    • Испанский специалист был уволен из «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    andr45
    1713940066
    А этому террористу и бандиту желаю всего наихудшего. И на футбольном поле, и в жизни, в том числе, и личной
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    1713941356
    Чудо ещё то, типа сарказмом решил блеснуть, всего наилучшего в ФНЛ.
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