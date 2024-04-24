Бериша прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша пожелал успеха бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль – очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал Бериша.