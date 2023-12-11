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    Титов прокомментировал ситуацию с Беришей и Абаскалем

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что по итогам стычки между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей по заслугам получил только наставник столичной команды.

    «Эмоции, да, но здесь была провокация. Все знают, кто такой Бериша. Он уже давно в чемпионате. Сколько было провокаций, просто Абаскаля, видимо, не предупредили, что такое может быть. Один спровоцировал, другой повелся на эту провокацию и получил. Абаскаль получил по заслугам, а другой – нет, к сожалению. Есть регламент, если идет провокация, там могут дать только желтую карточку. В этом случае надо было вводить какую-то новую статью, потому что это смотрится некрасиво, согласитесь», – сказал Титов.

    • В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • Абаскаль получил прямую красную карточку в первом тайме за толчок Бериши.
    • Хавбек после забитого гола прыгнул двумя ногами вперед около Абаскаля и побежал праздновать к трибунам рядом со скамейкой «Спартака». За это Бериша получил предупреждение.
    • Абаскаль принес извинения перед российским футболом за инцидент.
    • КДК РФС принял решение дисквалифицировать испанца на три матча, один из которых условно.

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    Источник: «РИА Новости»

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