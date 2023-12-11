Титов прокомментировал ситуацию с Беришей и Абаскалем

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что по итогам стычки между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей по заслугам получил только наставник столичной команды.

«Эмоции, да, но здесь была провокация. Все знают, кто такой Бериша. Он уже давно в чемпионате. Сколько было провокаций, просто Абаскаля, видимо, не предупредили, что такое может быть. Один спровоцировал, другой повелся на эту провокацию и получил. Абаскаль получил по заслугам, а другой – нет, к сожалению. Есть регламент, если идет провокация, там могут дать только желтую карточку. В этом случае надо было вводить какую-то новую статью, потому что это смотрится некрасиво, согласитесь», – сказал Титов.