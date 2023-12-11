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Титов прокомментировал ситуацию с Беришей и Абаскалем

11 декабря 2023, 07:49
5

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что по итогам стычки между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей по заслугам получил только наставник столичной команды.

«Эмоции, да, но здесь была провокация. Все знают, кто такой Бериша. Он уже давно в чемпионате. Сколько было провокаций, просто Абаскаля, видимо, не предупредили, что такое может быть. Один спровоцировал, другой повелся на эту провокацию и получил. Абаскаль получил по заслугам, а другой – нет, к сожалению. Есть регламент, если идет провокация, там могут дать только желтую карточку. В этом случае надо было вводить какую-то новую статью, потому что это смотрится некрасиво, согласитесь», – сказал Титов.

  • В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:1.
  • Абаскаль получил прямую красную карточку в первом тайме за толчок Бериши.
  • Хавбек после забитого гола прыгнул двумя ногами вперед около Абаскаля и побежал праздновать к трибунам рядом со скамейкой «Спартака». За это Бериша получил предупреждение.
  • Абаскаль принес извинения перед российским футболом за инцидент.
  • КДК РФС принял решение дисквалифицировать испанца на три матча, один из которых условно.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Титов Егор Бериша Бернард Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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bulls27
1702276436
Этого Биришу просто выгнать из страны , а Терех их чемпионата . Искусственная команда кабинетная ...какой там футбол ( цирк ) .
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Дядя Серёжа
1702282953
А если бы кто-то сделал "движенеие" в сторону Бескова или Лобановского?
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NewLife
1702283392
Хапни бромонтанчику и не неси пургу. Я бы на месте Абасфальта оттолкнул повернувшегося спиной беришу не руками за плечи а прямым ударом ногой по копчику, чтобы этот урод долго не смог бы садиться на жопу.
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alefreddy
1702290733
по жестче надо с провокатором быть
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