Бериша прокомментировал дубль «Краснодару» в своем первом за полгода матче

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал итог кубкового матча против «Ахмата» (2:1).
- Косовар оформил дубль.
- Это был 1-й матч Бериши после восстановления от травмы.
- Бернард пропустил полгода.
– Хвала Аллаху, спустя шесть месяцев я вернулся. Всe прошло хорошо – мы выиграли, я забил два мяча. Благодарен Всевышнему за это, у меня была очень тяжелая травма. Но, когда веришь в Аллаха, всe возможно. Всевышний подарил мне сегодня эти два гола для команды.
– Правильно ли понимаем, что ты готов помогать команде уже с первых минут?
– Всегда, когда готов, я стараюсь делать лучшее для команды. Ранее на сборах общался с президентом клуба, сказал ему, что делаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. И хвала Аллаху, я восстановился за шесть месяцев. Нужная победа, необходимо продолжать в том же духе.
– Что скажешь нашим болельщикам, поддерживавшим команду сегодня?
– Большое спасибо вам за вашу достойную поддержку. Сейчас мы с Богосавацом вернулись ещe сильными. Нам следует забыть последнюю часть сезона, смотреть только в будущее. Нас ждет ещe много побед.