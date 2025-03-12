Бериша прокомментировал дубль «Краснодару» в своем первом за полгода матче

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал итог кубкового матча против «Ахмата» (2:1).

Косовар оформил дубль.

Это был 1-й матч Бериши после восстановления от травмы.

Бернард пропустил полгода.

– Хвала Аллаху, спустя шесть месяцев я вернулся. Всe прошло хорошо – мы выиграли, я забил два мяча. Благодарен Всевышнему за это, у меня была очень тяжелая травма. Но, когда веришь в Аллаха, всe возможно. Всевышний подарил мне сегодня эти два гола для команды.

– Правильно ли понимаем, что ты готов помогать команде уже с первых минут?

– Всегда, когда готов, я стараюсь делать лучшее для команды. Ранее на сборах общался с президентом клуба, сказал ему, что делаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. И хвала Аллаху, я восстановился за шесть месяцев. Нужная победа, необходимо продолжать в том же духе.

– Что скажешь нашим болельщикам, поддерживавшим команду сегодня?

– Большое спасибо вам за вашу достойную поддержку. Сейчас мы с Богосавацом вернулись ещe сильными. Нам следует забыть последнюю часть сезона, смотреть только в будущее. Нас ждет ещe много побед.