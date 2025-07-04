РФС создаст новый кубковый турнир

РФС намерен создать отдельный кубковый турнир для команд из дивизиона Б Второй лиги с сезона-2026/27. В соревновании смогут принять участие любительские и крымские клубы.

Планируется, что отвечать за этот проект будет бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус. Сегодня он будет присутствовать на общем собрании клубов ФНЛ, где может быть объявлено о запуске турнира.