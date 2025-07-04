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РФС создаст новый кубковый турнир

4 июля, 12:22
5

РФС намерен создать отдельный кубковый турнир для команд из дивизиона Б Второй лиги с сезона-2026/27. В соревновании смогут принять участие любительские и крымские клубы.

Планируется, что отвечать за этот проект будет бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус. Сегодня он будет присутствовать на общем собрании клубов ФНЛ, где может быть объявлено о запуске турнира.

  • Клубы из Крыма не допускают до выступлений в FONBET Кубке России.
  • Сейчас в дивизионе Б Второй лиги играют «Севастополь» и «Рубин Я» (Ялта).

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Кубок Севастополь Рубин Я
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Комментарии (5)
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odessakmv
1751622754
и Это правильно!
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FROLL007
1751623956
Хватит уже экспериментов с Кубком. Верните прежний, где играли на вылет, а не эти блин пути регионов и всякая другая хрень, где трижды можно проиграть одному клубу и всё равно встретится в финале с ним. Ну не хрень же нынешний кубок? Гыгыгы
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Бомж Зины
1751625815
Отправляй зенит скорей во второй дивизион ****
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Persona_non_Grata
1751626074
Долго ли проживет это детище ??? - попахивает очередным распилом !(...
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АК 68
1751633840
Это РФС делает специально, что бы им неудобные вопросы не задавали, на который у них нет ответа. - "Почему крымские клубы не участвуют в кубке россии?" А здесь они третьесортный междусобойчик создадут и всё, у них всё шито-крыто.
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