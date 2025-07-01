РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему жеребьевка FONBET Кубка России сезона-2025/26 не транслировалась в прямом эфире.

– Жеребьевка должна проводиться в прямом эфире?

– Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые в году мы проводили ее сразу одну на весь турнир, все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьевка проводилась не 20 минут, а с учетом грима и всего остального, коллеги провели в студии около трех часов.

С учетом предыдущих лет мы поняли, что жеребьевка не вызывает такого интереса, представители клубов на нее давно не ходят. Техническая запись имеется. И в полном варианте, и очищенная от перерыва. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение сезона.

Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхали и чья‑то пресс служба создала эксцесс.

– Кто‑то из клубов попросил техническую запись?

– Нет, никто не попросил.