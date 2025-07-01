РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему жеребьевка FONBET Кубка России сезона-2025/26 не транслировалась в прямом эфире.
– Жеребьевка должна проводиться в прямом эфире?
– Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые в году мы проводили ее сразу одну на весь турнир, все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьевка проводилась не 20 минут, а с учетом грима и всего остального, коллеги провели в студии около трех часов.
С учетом предыдущих лет мы поняли, что жеребьевка не вызывает такого интереса, представители клубов на нее давно не ходят. Техническая запись имеется. И в полном варианте, и очищенная от перерыва. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение сезона.
Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхали и чья‑то пресс служба создала эксцесс.
– Кто‑то из клубов попросил техническую запись?
– Нет, никто не попросил.
- После жеребьевки «Динамо» выразило недовольство тем, что на ней не было представителей клуба, а сама процедура не транслировалась в прямом эфире: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись».
- В ответ РФС заявил, что считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях. «Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», – заявила организация.