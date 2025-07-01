«Динамо» не будет оспаривать результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров разъяснил позицию клуба насчет жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцам достались «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи».

Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.

«Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».

РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

– Больше всего меня удивила новость о том, что «Динамо» входит в конфликт с РФС. Клуб ведeт нормальный диалог, мы ещe на прошлой неделе проводили встречи, обсуждали вопросы развития.

Наш комментарий [о жеребьевке] был связан с тем, что можно было бы сделать лучше. Мы стараемся работать на развитие.

Диалог конструктивный, рабочий процесс продолжается. Какого-то негатива как минимум с нашей стороны точно нет.

– Продолжаете оспаривать историю с жеребьeвкой?

– Мы ничего не оспаривали. Там и нечего оспаривать. Регламент Кубка не утверждeн, и документа тоже не существует. С формальной точки зрения, здесь всe корректно.

Что касается результатов распределения команд, они не хуже и не лучше для нас, чем в прошлом году. Поэтому здесь вопросов нет.

Вопрос был именно о публичности механизма, который всегда был публичным. Коллеги из РФС пояснили и дали ответ, почему жеребьeвка прошла без прямой трансляции.

Настаивать на пережеребьeвке мы не будем, не поднимали такой вопрос.