Заявление «Динамо» по жеребьевке Кубка

Пресс-служба «Динамо» опубликовала заявление по поводу жеребьевки группового этапа FONBET Кубка России. Клуб недоволен.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба.

Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», – написали москвичи.