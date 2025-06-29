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Заявление «Динамо» по жеребьевке Кубка

Сегодня, 17:27
5

Пресс-служба «Динамо» опубликовала заявление по поводу жеребьевки группового этапа FONBET Кубка России. Клуб недоволен.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба.

Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», – написали москвичи.

  • Групповой этап стартует в конце июля.
  • Действующий победитель Кубка – ЦСКА.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо
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Комментарии (5)
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evgevg13
1751208693
Это же РФС...
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Цугундeр
1751209164
О, слышится метал в голосе. Тренер Сборной в действии.))
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Нуф-Нуф
1751209410
Блохастые- нехорошо! Зенит - позор российского футбола!
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Loko_Roma
1751209794
Будто мутки при жеребьевке первого этапа на что-то могут повлиять
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DVOK68
1751210267
Откажитесь,будьте последовательны)
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