Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка

У клубов РПЛ есть вопросы к жеребьевке группового этапа Кубка.

«Нас ждет еще один футбольный скандал. Теперь он связан с жеребьевкой FONBET Кубка России.

Жеребьевка Кубка России проходила в записи и без единого представителя от клубов.

Таким образом, никто от клубов не контролировал как проходила сама жеребьевка и неизвестно, сколько было сделано дублей, пока не были вытянуты нужные команды.

Несколько клубов выражают недоверие результатам жеребьевки и уже готовы их опротестовать», – написал источник.