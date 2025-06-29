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  • Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка

Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка

Сегодня, 17:21
16

У клубов РПЛ есть вопросы к жеребьевке группового этапа Кубка.

«Нас ждет еще один футбольный скандал. Теперь он связан с жеребьевкой FONBET Кубка России.

Жеребьевка Кубка России проходила в записи и без единого представителя от клубов.

Таким образом, никто от клубов не контролировал как проходила сама жеребьевка и неизвестно, сколько было сделано дублей, пока не были вытянуты нужные команды.

Несколько клубов выражают недоверие результатам жеребьевки и уже готовы их опротестовать», – написал источник.

  • Групповой этап стартует в конце июля.
  • Действующий победитель Кубка – ЦСКА.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
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Комментарии (16)
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Дубина
1751207434
газпром как надо отработал)) позорники
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Хулиганин
1751207583
За кубок вроде РФС отвечает? Некто Дюков свой админресурс заюзал по полной.
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bratskij
1751207802
Всё для помойки, всё для победы, потому никого и не позвали.
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evgevg13
1751208809
Да просто сволочи эти чинуши от РФС. Обнаглели дальше некуда...
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Semenycch
1751209498
Менты переняли парнокопытный визг?
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Интерес
1751210028
Ничего не будет,бунт будет подавлен привычной "математической логикой".Думать и возражать надо представителям клубов при избрании руководящих органом,а теперь расслабиться,сосредоточиться и выкинуть "Зенит" снова из турнира,которому в "фальшаке" отведено место "до кучи".Так просто,по-медведевски...
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АЛЕКС 58
1751212973
Снова Дюков не при чём ? С плешивого пример берёт
Ответить
Этот чудный мир
1751216370
Бунт на корабле ? Повесят всех на реях. В России , в нынешних условиях так заканчивается. Пригожин, покойный--подтвердит.
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Тинез Розоп
1751217006
Только в суд подавать не вздумайте. Всех в третью лигу отправят… ( Зенит один останется и будет ждать юбилея)
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