Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка

У клубов РПЛ есть вопросы к жеребьевке группового этапа Кубка.
«Нас ждет еще один футбольный скандал. Теперь он связан с жеребьевкой FONBET Кубка России.
Жеребьевка Кубка России проходила в записи и без единого представителя от клубов.
Таким образом, никто от клубов не контролировал как проходила сама жеребьевка и неизвестно, сколько было сделано дублей, пока не были вытянуты нужные команды.
Несколько клубов выражают недоверие результатам жеребьевки и уже готовы их опротестовать», – написал источник.
- Групповой этап стартует в конце июля.
- Действующий победитель Кубка – ЦСКА.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»