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  • Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России

Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России

Сегодня, 18:54
6

Российский футбольный союз отреагировал на обвинения в свой адрес по поводу проведения жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

  • Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.

«Жеребьевка Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ». В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2–6 раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2 часов. По договоренности с вещателем с учетом ее длительности она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17‑часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс‑футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки«, – сказали в службе коммуникации РФС.

  • Групповой этап стартует в конце июля.
  • Действующий победитель Кубка – ЦСКА.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок
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Комментарии (8)
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GREY DM
1751212971
т.е. в живую жеребьёвку видели только сотрудники "газпром-медиа" и рфс. ну-ну...
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bratskij
1751214255
Дайте-ка подумать, а почему мы не верим сотрудникам "Газпром-Медиа" ... ни одного поступка им верить в голову не пришло, только слова лжецы и манипуляторы.
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guron88
1751214744
Тогда почему такой идиотский регламент, где участие клубов не является обязательным при жеребьевке ?!
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The only one
1751214882
Культурно послали всех заинтересованных...
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Desma
1751215825
"Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки" Замяукали котята: «Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!»
Ответить
NewLife
1751217619
Много вопросов. Главные: 1) почему клубы не знали, где и когда будет жеребьевка, и не были допущены к ней; 2) почему жеребьевка проводилась не в нейтральном офисе, а на предприятии принадлежащем владельцу одного из клубов; 3) общественная организация РФС подчиняется газпрому ?; 4) если руководство РФС проф непригодно и не может прозрачно организовать несложное мероприятие - гнать такое руководство и не наводить тень на плетень.
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