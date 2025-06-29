Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России

Российский футбольный союз отреагировал на обвинения в свой адрес по поводу проведения жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.

«Жеребьевка Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ». В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2–6 раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2 часов. По договоренности с вещателем с учетом ее длительности она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17‑часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс‑футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки«, – сказали в службе коммуникации РФС.