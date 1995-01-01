- 24 июля
- 11:33 Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги 1
- 18 июля
- 17:05 «15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
- 17 июля
- 21:50 Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге 13
- 12:28 Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился 6
- 11:00 В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
- 10:20 В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге 1
- 07:38 Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге 3