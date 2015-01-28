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Вторая Лига Б группа 1
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Севастополь
Севастополь
Севастополь
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
СОК «Севастополь»
Сайт:
http://fcsevastopol.ru/
Тренер:
Станислав Гудзикевич
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
«Севастополь» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.14 10:15
«Севастополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.45
2025.11.07 10:16
РФС создаст новый кубковый турнир
2025.07.04 12:22
4
Прогноз на точный счет матча «Динамо Ставрополь» – «Севастополь»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Рубин Ялта» – «Севастополь»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:05
Прогноз на точный счет матча «Севастополь» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:38
«Севастополь» – «Легион»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.25 12:59
Крымский футболист погиб на СВО
2025.04.08 17:18
9
«Севастополь» – «Рубин Ялта»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:21
«Алания-2» – «Севастополь»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:22
Фото
Футболисты «Легиона» сделали селфи при 2:0 против «Севастополя» и в итоге проиграли матч
2024.08.19 12:34
1
Фанаты «Севастополя» возмущены неучастием в Фонбет Кубке России: «Чем мы хуже Медиалиги? Мы клубы-изгои?»
2024.08.05 15:15
33
Крымские клубы возмущены неучастием в Фонбет Кубке России
2024.07.20 10:33
36
Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне
2024.03.23 19:09
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
2023.11.11 15:41
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
2023.07.24 11:33
2
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
2023.07.18 17:05
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
2023.07.17 21:50
13
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
2023.07.17 12:28
4
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
2023.07.17 11:00
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
2023.07.17 10:20
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2023.07.17 07:38
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