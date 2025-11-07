8 ноября лидер Второй лиги Б «Севастополь» принимает на своeм поле «Кубань Холдинг», занимающий второе место. Это центральный матч тура, напрямую влияющий на расклад в верхней части таблицы. Обе команды подходят к игре с хорошими показателями, но с разной формой последних недель. В этой встрече многое будет зависеть от надeжности обороны и реализации моментов.
«Севастополь»
Крымский клуб уверенно удерживает первое место в таблице, набрав 65 очков после 33 туров. В последних 9 матчах команда не проигрывает, при этом выиграла три из пяти крайних встреч. В атаке стабильно работает Редван Османов, забивший 12 мячей в 21 игре. Команда играет прагматично: в последних 5 турах – 7 голов при 3 пропущенных. «Севастополь» не просто хорошо контролирует игру, но и грамотно закрывает матчи.
«Кубань Холдинг»
Команда из Краснодарского края занимает второе место, имея в активе 51 очко после 26 матчей. Несмотря на вылет из Кубка России в серии пенальти и поражение от «Нарта» в последнем туре, коллектив остаeтся грозной силой. В 5 последних играх – 7 голов и 4 пропущенных. Максим Дмитриев остаeтся лидером нападения с 19 мячами в 34 матчах. Однако форма команды неустойчива: лишь одна победа в 5 последних встречах, и защита начала допускать регулярные ошибки.
Факты о командах
«Севастополь»
- 9 матчей без поражений
- 7 голов за последние 5 игр (в среднем 1.40 за матч)
- 3 пропущенных за тот же период (0.60 в среднем)
- Забивает в 3 последних матчах
«Кубань Холдинг»
- 7 голов за 5 игр (в среднем 1.40)
- 4 пропущенных за 5 матчей (в среднем 0.80)
- Пропускает в 3 матчах подряд
- 2 ничьи и 1 поражение в последних трeх играх
Прогноз на матч
С учeтом формы «Севастополя» и его уверенной игры дома, команда выглядит фаворитом в этой встрече. Учитывая стабильность в обороне и общую игровую дисциплину, хозяева вряд ли проиграют. «Кубань Холдинг» способен навязать борьбу, особенно в атаке, но испытывает спад в результатах. Учитывая это, ставка на непроигрыш «Севастополя» с тоталом выглядит оправданной. Также можно ждать осторожного начала – ставка на низкий тотал в первом тайме может сработать.
Рекомендованные ставки:
- «Севастополь» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.45
- Тотал первого тайма меньше 1 – коэффициент 1.85