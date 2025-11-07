Введите ваш ник на сайте
«Севастополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

07 ноября 2025 10:39
Севастополь - Кубань Холдинг
08 нояб. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
«Севастополь» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

8 ноября лидер Второй лиги Б «Севастополь» принимает на своeм поле «Кубань Холдинг», занимающий второе место. Это центральный матч тура, напрямую влияющий на расклад в верхней части таблицы. Обе команды подходят к игре с хорошими показателями, но с разной формой последних недель. В этой встрече многое будет зависеть от надeжности обороны и реализации моментов.

«Севастополь»

Крымский клуб уверенно удерживает первое место в таблице, набрав 65 очков после 33 туров. В последних 9 матчах команда не проигрывает, при этом выиграла три из пяти крайних встреч. В атаке стабильно работает Редван Османов, забивший 12 мячей в 21 игре. Команда играет прагматично: в последних 5 турах – 7 голов при 3 пропущенных. «Севастополь» не просто хорошо контролирует игру, но и грамотно закрывает матчи.

«Кубань Холдинг»

Команда из Краснодарского края занимает второе место, имея в активе 51 очко после 26 матчей. Несмотря на вылет из Кубка России в серии пенальти и поражение от «Нарта» в последнем туре, коллектив остаeтся грозной силой. В 5 последних играх – 7 голов и 4 пропущенных. Максим Дмитриев остаeтся лидером нападения с 19 мячами в 34 матчах. Однако форма команды неустойчива: лишь одна победа в 5 последних встречах, и защита начала допускать регулярные ошибки.

Факты о командах

«Севастополь»

  • 9 матчей без поражений
  • 7 голов за последние 5 игр (в среднем 1.40 за матч)
  • 3 пропущенных за тот же период (0.60 в среднем)
  • Забивает в 3 последних матчах

«Кубань Холдинг»

  • 7 голов за 5 игр (в среднем 1.40)
  • 4 пропущенных за 5 матчей (в среднем 0.80)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 2 ничьи и 1 поражение в последних трeх играх

Личные встречи
50% (4)
38% (3)
13% (1)
8
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.13
2:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Кубань Холдинг
0 : 0
11.10.2025
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Севастополь
1 : 1
25.06.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Кубань Холдинг
1 : 1
09.04.2025
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Севастополь
1 : 0
02.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Кубань Холдинг
0 : 2
30.06.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Севастополь
1 : 0
23.09.2023
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Кубань Холдинг
7 : 0
13.08.2023
Севастополь
Прогноз на матч

С учeтом формы «Севастополя» и его уверенной игры дома, команда выглядит фаворитом в этой встрече. Учитывая стабильность в обороне и общую игровую дисциплину, хозяева вряд ли проиграют. «Кубань Холдинг» способен навязать борьбу, особенно в атаке, но испытывает спад в результатах. Учитывая это, ставка на непроигрыш «Севастополя» с тоталом выглядит оправданной. Также можно ждать осторожного начала – ставка на низкий тотал в первом тайме может сработать.

Рекомендованные ставки:

  • «Севастополь» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.45
  • Тотал первого тайма меньше 1 – коэффициент 1.85

1.45
«Севастополь» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Кубань Холдинг Севастополь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 