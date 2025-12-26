Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сенегал – ДР Конго: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.65

26 декабря 2025 9:53
Сенегал - ДР Конго
27 дек. 2025, суббота 18:00 | Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Сенегала
Сделать ставку

27 декабря во 2 туре Кубка Африки состоится один из ключевых матчей группы, в котором сборная Сенегала встретится со сборной ДР Конго. Обе команды успешно стартовали на турнире и входят в число претендентов на выход в плей-офф, поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.

Сенегал

Сенегал уверенно начал турнир, разгромив Ботсвану со счетом 3:0. Команда находится в отличной форме и демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах сенегальцы забили 20 голов, в среднем по 4.00 за игру. При этом оборона действует крайне надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок. Сенегал не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает практически каждому сопернику, включая ДР Конго, которому отличался в 6 последних очных встречах.

ДР Конго

ДР Конго в первом туре минимально обыграла Бенин (1:0), продлив победную серию до шести матчей подряд. Команда делает акцент на строгую игру в обороне: всего 1 пропущенный мяч в последних пяти встречах и в среднем 0.20 гола за матч. При этом атакующая эффективность остается на достойном уровне – 6 забитых мячей за пять игр и серия из 11 матчей подряд с голами. Такой баланс делает ДР Конго крайне неудобным соперником.

Факты о командах

Сенегал

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в среднем 4.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
  • Не проигрывает ДР Конго в 8 последних очных матчах

ДР Конго

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Сенегал – ДР Конго

Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. Сенегал превосходит соперника по атакующему потенциалу и общему темпу игры, тогда как ДР Конго делает ставку на компактную оборону и дисциплину. С учетом текущей формы и статистики очных встреч сенегальцы выглядят фаворитом, однако легкой победы ожидать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Победа Сенегала – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.70

1.65
Победа Сенегала
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Кубок африканских наций ДР Конго Сенегал
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 