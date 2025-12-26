27 декабря во 2 туре Кубка Африки состоится один из ключевых матчей группы, в котором сборная Сенегала встретится со сборной ДР Конго. Обе команды успешно стартовали на турнире и входят в число претендентов на выход в плей-офф, поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.
Сенегал
Сенегал уверенно начал турнир, разгромив Ботсвану со счетом 3:0. Команда находится в отличной форме и демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах сенегальцы забили 20 голов, в среднем по 4.00 за игру. При этом оборона действует крайне надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок. Сенегал не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает практически каждому сопернику, включая ДР Конго, которому отличался в 6 последних очных встречах.
ДР Конго
ДР Конго в первом туре минимально обыграла Бенин (1:0), продлив победную серию до шести матчей подряд. Команда делает акцент на строгую игру в обороне: всего 1 пропущенный мяч в последних пяти встречах и в среднем 0.20 гола за матч. При этом атакующая эффективность остается на достойном уровне – 6 забитых мячей за пять игр и серия из 11 матчей подряд с голами. Такой баланс делает ДР Конго крайне неудобным соперником.
Факты о командах
Сенегал
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- Забивает в среднем 4.00 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
- Не проигрывает ДР Конго в 8 последних очных матчах
ДР Конго
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в 11 матчах подряд
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
- Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч Сенегал – ДР Конго
Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. Сенегал превосходит соперника по атакующему потенциалу и общему темпу игры, тогда как ДР Конго делает ставку на компактную оборону и дисциплину. С учетом текущей формы и статистики очных встреч сенегальцы выглядят фаворитом, однако легкой победы ожидать не стоит.
Рекомендованные ставки
- Победа Сенегала – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.70