27 декабря во 2 туре Кубка Африки состоится один из ключевых матчей группы, в котором сборная Сенегала встретится со сборной ДР Конго. Обе команды успешно стартовали на турнире и входят в число претендентов на выход в плей-офф, поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.

Сенегал

Сенегал уверенно начал турнир, разгромив Ботсвану со счетом 3:0. Команда находится в отличной форме и демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах сенегальцы забили 20 голов, в среднем по 4.00 за игру. При этом оборона действует крайне надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок. Сенегал не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает практически каждому сопернику, включая ДР Конго, которому отличался в 6 последних очных встречах.

ДР Конго

ДР Конго в первом туре минимально обыграла Бенин (1:0), продлив победную серию до шести матчей подряд. Команда делает акцент на строгую игру в обороне: всего 1 пропущенный мяч в последних пяти встречах и в среднем 0.20 гола за матч. При этом атакующая эффективность остается на достойном уровне – 6 забитых мячей за пять игр и серия из 11 матчей подряд с голами. Такой баланс делает ДР Конго крайне неудобным соперником.

Факты о командах

Сенегал

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в среднем 4.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

Не проигрывает ДР Конго в 8 последних очных матчах

ДР Конго

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Сенегал – ДР Конго

Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. Сенегал превосходит соперника по атакующему потенциалу и общему темпу игры, тогда как ДР Конго делает ставку на компактную оборону и дисциплину. С учетом текущей формы и статистики очных встреч сенегальцы выглядят фаворитом, однако легкой победы ожидать не стоит.

Рекомендованные ставки