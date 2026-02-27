Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Байер» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

27 февраля 2026 14:09
Байер - Майнц
28 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Байера»
Сделать ставку

28 февраля в 24 туре Бундеслиги «Байер» примет «Майнц». Хозяева идут в зоне еврокубков и держат высокий темп по качеству игры, хотя в прошлом туре уступили «Униону» (0:1). «Майнц» находится ближе к нижней части таблицы, но регулярно забивает и старается играть с акцентом на атаку, что часто отражается на надежности обороны.

«Байер»

После 22 туров «Байер» набрал 39 очков и занимает 6 место. Команда достаточно ровно проходит отрезок: в последних 5 матчах забито 7 мячей (в среднем 1.40), а пропущено всего 2 (0.40 за игру) – это ключевой показатель в преддверии встречи. В атаке главная опора – Патрик Шик (13 голов в 30 матчах). По матчам с «Майнцем» у «Байера» есть стабильный атакующий «паттерн»: команда забивает этому сопернику в 17 последних очных играх и не проигрывает в пяти подряд.

«Майнц»

«Майнц» после 23 туров имеет 22 очка и идет на 13 месте. Команда не выглядит закрытой: за последние 5 матчей – 8 забитых (1.60 в среднем), но и 7 пропущенных (1.40). Показательно, что «Майнц» забивает в 7 из 9 последних матчей, но ровно так же часто и пропускает (7 из 9). Лучший бомбардир – Надим Амири (13 голов в 26 матчах), и именно его результативность помогает держаться на дистанции, даже когда игра в обороне дает сбои.

Факты о командах

«Байер»

  • 6 место после 22 туров: 39 очков
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает «Майнцу» в 17 последних очных матчах
  • В среднем: 1.40 забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)

«Майнц»

  • 13 место после 23 туров: 22 очка
  • В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Байер» – «Майнц»

По вводным «Байер» выглядит более цельной командой: лучшая позиция в таблице, более надежная оборона на дистанции последних игр и стабильная результативность в очных матчах с «Майнцем». При этом гости не выглядят «сухими» в атаке и в состоянии забить, но их статистика пропущенных (7 за 5 матчей) против организованного соперника повышает вероятность сценария, где хозяева заберут очки через контроль и качество моментов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.70
  • Тотал «Майнца» меньше 1.5

1.70
Победа «Байера»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Майнц Байер
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 