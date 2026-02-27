28 февраля в 24 туре Бундеслиги «Байер» примет «Майнц». Хозяева идут в зоне еврокубков и держат высокий темп по качеству игры, хотя в прошлом туре уступили «Униону» (0:1). «Майнц» находится ближе к нижней части таблицы, но регулярно забивает и старается играть с акцентом на атаку, что часто отражается на надежности обороны.

«Байер»

После 22 туров «Байер» набрал 39 очков и занимает 6 место. Команда достаточно ровно проходит отрезок: в последних 5 матчах забито 7 мячей (в среднем 1.40), а пропущено всего 2 (0.40 за игру) – это ключевой показатель в преддверии встречи. В атаке главная опора – Патрик Шик (13 голов в 30 матчах). По матчам с «Майнцем» у «Байера» есть стабильный атакующий «паттерн»: команда забивает этому сопернику в 17 последних очных играх и не проигрывает в пяти подряд.

«Майнц»

«Майнц» после 23 туров имеет 22 очка и идет на 13 месте. Команда не выглядит закрытой: за последние 5 матчей – 8 забитых (1.60 в среднем), но и 7 пропущенных (1.40). Показательно, что «Майнц» забивает в 7 из 9 последних матчей, но ровно так же часто и пропускает (7 из 9). Лучший бомбардир – Надим Амири (13 голов в 26 матчах), и именно его результативность помогает держаться на дистанции, даже когда игра в обороне дает сбои.

Факты о командах

«Байер»

6 место после 22 туров: 39 очков

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает «Майнцу» в 17 последних очных матчах

В среднем: 1.40 забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)

«Майнц»

13 место после 23 туров: 22 очка

В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Байер» – «Майнц»

По вводным «Байер» выглядит более цельной командой: лучшая позиция в таблице, более надежная оборона на дистанции последних игр и стабильная результативность в очных матчах с «Майнцем». При этом гости не выглядят «сухими» в атаке и в состоянии забить, но их статистика пропущенных (7 за 5 матчей) против организованного соперника повышает вероятность сценария, где хозяева заберут очки через контроль и качество моментов.

Рекомендованные ставки: