«Аль-Иттихад» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 2.05

26 февраля 2026 8:00
Аль-Иттихад - Халидж
27 февр. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

27 февраля в рамках 24 тура Высшей лиги «Аль-Иттихад» примет «Аль-Халидж». Хозяева держатся в верхней части таблицы и подходят к игре с хорошей результативностью, а гости затянули серию без побед и регулярно пропускают. На фоне текущей формы соперников матч выглядит как возможность для «Аль-Иттихада» набрать три очка, причем с комфортным запасом по счету.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» после 23 туров набрал 39 очков и занимает 6 место. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Аль-Хаземом» (1:1), продлив серию без поражений до трех матчей. При этом атака на отрезке последних игр работает очень эффективно: в пяти последних встречах «Аль-Иттихад» забил 15 мячей, то есть в среднем 3.00 гола за игру. Единственный нюанс – команда пропускает в четырех матчах подряд в чемпионате, поэтому вероятность ответного гола со стороны соперника сохраняется.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» идет 9-м с 27 очками после 23 туров. В прошлом матче команда уступила «Аль-Холуду» (2:3) и не может выиграть уже восемь туров подряд. На отрезке последних пяти встреч показатели заметно скромнее, чем у соперника: 4 забитых и 7 пропущенных. При этом «Аль-Халидж» пропускает в шести матчах подряд в рамках Высшей лиги, что осложняет задачу на выезде против результативного оппонента.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • 39 очков после 23 туров и 6 место в таблице
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги и в 5 последних матчах в целом
  • Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 15 забито и 4 пропущено
  • В среднем 3.00 гола за игру за последние 5 матчей
  • Не проигрывает «Аль-Халиджу» в 12 последних очных матчах и забивает в 15 встречах подряд против этого соперника

«Аль-Халидж»

  • 27 очков после 23 туров и 9 место в таблице
  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 4 забито и 7 пропущено
  • В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Халидж»

«Аль-Иттихад» подходит к матчу с сильной атакующей статистикой и длинной серией без поражений, а также имеет устойчивое преимущество в очных встречах. «Аль-Халидж» давно не побеждает и регулярно пропускает, что на фоне средней результативности гостей в 0.80 гола за игру за последние пять матчей выглядит критично. С учетом этих вводных оптимальным выглядит выбор в пользу форы на хозяев: при текущей результативности «Аль-Иттихада» сценарий победы с разницей в один-два мяча выглядит наиболее естественным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Фора «Аль-Иттихада» (-1)

1.90
Победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Иттихад
