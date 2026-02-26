27 февраля в рамках 24 тура Высшей лиги «Аль-Иттихад» примет «Аль-Халидж». Хозяева держатся в верхней части таблицы и подходят к игре с хорошей результативностью, а гости затянули серию без побед и регулярно пропускают. На фоне текущей формы соперников матч выглядит как возможность для «Аль-Иттихада» набрать три очка, причем с комфортным запасом по счету.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» после 23 туров набрал 39 очков и занимает 6 место. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Аль-Хаземом» (1:1), продлив серию без поражений до трех матчей. При этом атака на отрезке последних игр работает очень эффективно: в пяти последних встречах «Аль-Иттихад» забил 15 мячей, то есть в среднем 3.00 гола за игру. Единственный нюанс – команда пропускает в четырех матчах подряд в чемпионате, поэтому вероятность ответного гола со стороны соперника сохраняется.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» идет 9-м с 27 очками после 23 туров. В прошлом матче команда уступила «Аль-Холуду» (2:3) и не может выиграть уже восемь туров подряд. На отрезке последних пяти встреч показатели заметно скромнее, чем у соперника: 4 забитых и 7 пропущенных. При этом «Аль-Халидж» пропускает в шести матчах подряд в рамках Высшей лиги, что осложняет задачу на выезде против результативного оппонента.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

39 очков после 23 туров и 6 место в таблице

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги и в 5 последних матчах в целом

Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх: 15 забито и 4 пропущено

В среднем 3.00 гола за игру за последние 5 матчей

Не проигрывает «Аль-Халиджу» в 12 последних очных матчах и забивает в 15 встречах подряд против этого соперника

«Аль-Халидж»

27 очков после 23 туров и 9 место в таблице

Не выигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх: 4 забито и 7 пропущено

В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Халидж»

«Аль-Иттихад» подходит к матчу с сильной атакующей статистикой и длинной серией без поражений, а также имеет устойчивое преимущество в очных встречах. «Аль-Халидж» давно не побеждает и регулярно пропускает, что на фоне средней результативности гостей в 0.80 гола за игру за последние пять матчей выглядит критично. С учетом этих вводных оптимальным выглядит выбор в пользу форы на хозяев: при текущей результативности «Аль-Иттихада» сценарий победы с разницей в один-два мяча выглядит наиболее естественным.

Рекомендованные ставки: