«Шахтер» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

26 февраля 2026 9:02
Шахтер - Верес
27 февр. 2026, пятница 16:30 | Украина. Премьер-лига, 18 тур
1.55
Фора «Шахтера» (–1.5)
27 февраля в рамках 18 тура Премьер-лиги «Шахтер» сыграет с «Вересом». Хозяева продолжают борьбу за лидерство в чемпионате и подходят к встрече на длительной серии без поражений. Гости идут в середине таблицы и также демонстрируют стабильные результаты на текущем отрезке, регулярно забивая, что может повлиять на сценарий предстоящего матча.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 2 место с 38 очками после 17 туров. В прошлом матче команда уверенно обыграла «Карпаты» (3:0). Донецкий клуб не проигрывает в девяти матчах чемпионата подряд и обладает лучшей разницей мячей в турнире – 33. Кроме того, «Шахтер» является самой результативной командой лиги – 45 забитых мячей за 17 туров. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, что составляет в среднем 3.20 за игру.

«Верес»

«Верес» после 16 туров набрал 21 очко и занимает 9 место. В прошлом туре команда обыграла СК Полтава (3:2) и продлила серию без поражений до пяти матчей. На отрезке последних пяти игр «Верес» забил 9 мячей и пропустил 5, демонстрируя в среднем 1.80 гола за игру.

Факты о командах:

«Шахтер»

  • 38 очков после 17 туров и 2 место
  • Не проигрывает в 9 матчах подряд
  • Лучшая разница мячей в турнире – 33
  • 45 забитых мячей – лучший показатель в лиге
  • В последних 5 играх: 16 забито и 5 пропущено
  • В среднем 3.20 гола за игру за последние 5 матчей

«Верес»

  • 21 очко после 16 туров и 9 место
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 9 забито и 5 пропущено
  • В среднем 1.80 гола за игру за последние 5 матчей
  • Забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Шахтер» – «Верес»

«Шахтер» значительно превосходит соперника по атакующему потенциалу и текущей результативности. Команда стабильно забивает более трех мячей за игру на отрезке последних матчей и регулярно добивается побед в очных встречах. «Верес» также находится на неплохом ходу, но разница в классе и статистика личных встреч указывают на преимущество хозяев. На фоне этих данных оптимальным выбором выглядят ставки на результативность «Шахтера» и их победу с форой.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Шахтера» (–1.5) – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2.5

1.55
Фора «Шахтера» (–1.5)
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Верес Шахтер
