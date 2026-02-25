26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Конференций, в котором «Целе» примет «Дриту». Первая встреча завершилась победой словенского клуба со счетом 3:2, что дает хозяевам минимальное преимущество перед ответной игрой. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, что повышает вероятность результативного сценария.

«Целе»

Словенский коллектив находится в отличной форме в атаке – 15 забитых мячей в последних 5 матчах. Команда стабильно отличается уже в 5 играх подряд, однако оборона не отличается надежностью: «Целе» пропускает в 5 последних встречах, в среднем по 2.00 гола за матч.

«Дрита»

Косовский клуб подходит к матчу после серии из трех поражений в Лиге Конференций. Несмотря на это, «Дрита» регулярно забивает – голы были в 6 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 8 мячей, но также пропустила 3.

Факты о командах:

«Целе»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 15 забитых и 10 пропущенных

В среднем: 3.00 забито и 2.00 пропущено

«Дрита»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций

В последних 5 играх: 8 забитых и 3 пропущенных

В среднем: 1.60 забито и 0.60 пропущено

Прогноз на матч «Целе» – «Дрита»

С учетом результативной игры «Целе» в атаке и регулярных голов обеих команд, можно ожидать открытый матч. Хозяева уже показали способность создавать моменты в первой игре, но оборона остается уязвимой.

Рекомендованные ставки: