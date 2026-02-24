25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» примет «Боруссию Д». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0, поэтому хозяевам необходимо отыгрываться. С учетом текущей формы обеих команд, матч обещает пройти в атакующем ключе.
«Аталанта»
Итальянский клуб уступил в первой игре со счетом 0:2 и теперь вынужден рисковать, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила 4, демонстрируя неплохую результативность. Однако в рамках Лиги чемпионов «Аталанта» проигрывает в трех последних матчах и пропускает в четырех подряд, что говорит о проблемах при игре против топ-соперников.
«Боруссия Д»
Немецкий коллектив находится в хорошей форме и подходит к матчу с комфортным преимуществом. В последних пяти играх «Боруссия Д» забила 13 голов при 5 пропущенных. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает – в среднем 2.60 мяча за игру на дистанции пяти встреч. Это делает гостей опасными даже в выездной игре.
Факты о командах:
«Аталанта»
- Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
- Пропускает в 4 последних матчах турнира
- В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных (1.80/0.80)
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей во всех турнирах
«Боруссия Д»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 5 последних матчах
- В последних 5 играх: 13 забитых и 5 пропущенных (2.60/1.00)
- Забивает в 3 последних матчах против «Аталанты»
Прогноз на матч «Аталанта» – «Боруссия Д»
Хозяевам необходимо отыгрывать отставание в два мяча, что вынудит их действовать более агрессивно в атаке. «Боруссия Д» при этом умеет эффективно использовать свободные зоны и стабильно реализует моменты. С учетом того, что обе команды регулярно забивают, а «Аталанта» обязана идти вперед, наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.68
- Обе забьют – да – коэффициент 1.58