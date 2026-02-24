25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» примет «Боруссию Д». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0, поэтому хозяевам необходимо отыгрываться. С учетом текущей формы обеих команд, матч обещает пройти в атакующем ключе.

«Аталанта»

Итальянский клуб уступил в первой игре со счетом 0:2 и теперь вынужден рисковать, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила 4, демонстрируя неплохую результативность. Однако в рамках Лиги чемпионов «Аталанта» проигрывает в трех последних матчах и пропускает в четырех подряд, что говорит о проблемах при игре против топ-соперников.

«Боруссия Д»

Немецкий коллектив находится в хорошей форме и подходит к матчу с комфортным преимуществом. В последних пяти играх «Боруссия Д» забила 13 голов при 5 пропущенных. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает – в среднем 2.60 мяча за игру на дистанции пяти встреч. Это делает гостей опасными даже в выездной игре.

Факты о командах:

«Аталанта»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Пропускает в 4 последних матчах турнира

В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных (1.80/0.80)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей во всех турнирах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 13 забитых и 5 пропущенных (2.60/1.00)

Забивает в 3 последних матчах против «Аталанты»

Прогноз на матч «Аталанта» – «Боруссия Д»

Хозяевам необходимо отыгрывать отставание в два мяча, что вынудит их действовать более агрессивно в атаке. «Боруссия Д» при этом умеет эффективно использовать свободные зоны и стабильно реализует моменты. С учетом того, что обе команды регулярно забивают, а «Аталанта» обязана идти вперед, наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч.

Рекомендованные ставки: