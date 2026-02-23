24 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Буде-Глимт». Первая встреча завершилась победой норвежского клуба со счетом 3:1, поэтому итальянцам необходимо отыгрывать отставание в два мяча. Ожидается открытый сценарий: хозяева вынуждены идти вперед, а гости подходят к игре в отличной атакующей форме.

«Интер»

Несмотря на поражение в первом матче, «Интер» стабильно действует впереди – команда забивает в трех последних матчах Лиги чемпионов и в 17 играх подряд во всех турнирах. На дистанции последних пяти встреч миланцы отличились 13 раз (2.60 в среднем), при этом пропустили 6 мячей (1.20). Такая статистика указывает на атакующий стиль игры, особенно в матчах, где необходимо отыгрываться.

«Буде-Глимт»

Гости подходят к ответной игре на серии побед в Лиге чемпионов и забивают в пяти матчах подряд в турнире. На коротком отрезке команда выглядит максимально результативно: 16 голов за последние 5 игр (3.20 в среднем). При этом оборона не всегда справляется – «Буде-Глимт» пропускает в 10 матчах подряд в Лиге чемпионов, а также в четырех последних встречах.

Факты о командах:

«Интер»

Поражение 1:3 в первом матче

Забивает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 17 последних матчах

В последних 5 играх: 13 забитых и 6 пропущенных (2.60/1.20 в среднем)

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Буде-Глимт»

Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 10 последних матчах

Пропускает в 10 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх: 16 забитых и 4 пропущенных (3.20/0.80 в среднем)

Побеждает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Интер» – «Буде-Глимт»

С учетом счета первого матча «Интер» будет вынужден активно атаковать с первых минут, что автоматически увеличивает темп и количество моментов. При этом «Буде-Глимт» стабильно забивает и использует пространство при контратаках. Оборона обеих команд регулярно допускает ошибки, что делает результативный сценарий наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки: