Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интер» – «Буде-Глимт»: прогноз и ставки на матч 24 февраля 2026 с коэффициентом 1.68

23 февраля 2026 8:09
Интер - Буде-Глимт
24 февр. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Интера и тотал больше 3
Сделать ставку

24 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Буде-Глимт». Первая встреча завершилась победой норвежского клуба со счетом 3:1, поэтому итальянцам необходимо отыгрывать отставание в два мяча. Ожидается открытый сценарий: хозяева вынуждены идти вперед, а гости подходят к игре в отличной атакующей форме.

«Интер»

Несмотря на поражение в первом матче, «Интер» стабильно действует впереди – команда забивает в трех последних матчах Лиги чемпионов и в 17 играх подряд во всех турнирах. На дистанции последних пяти встреч миланцы отличились 13 раз (2.60 в среднем), при этом пропустили 6 мячей (1.20). Такая статистика указывает на атакующий стиль игры, особенно в матчах, где необходимо отыгрываться.

«Буде-Глимт»

Гости подходят к ответной игре на серии побед в Лиге чемпионов и забивают в пяти матчах подряд в турнире. На коротком отрезке команда выглядит максимально результативно: 16 голов за последние 5 игр (3.20 в среднем). При этом оборона не всегда справляется – «Буде-Глимт» пропускает в 10 матчах подряд в Лиге чемпионов, а также в четырех последних встречах.

Факты о командах:

«Интер»

  • Поражение 1:3 в первом матче
  • Забивает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 17 последних матчах
  • В последних 5 играх: 13 забитых и 6 пропущенных (2.60/1.20 в среднем)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Буде-Глимт»

  • Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Пропускает в 10 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх: 16 забитых и 4 пропущенных (3.20/0.80 в среднем)
  • Побеждает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Интер» – «Буде-Глимт»

С учетом счета первого матча «Интер» будет вынужден активно атаковать с первых минут, что автоматически увеличивает темп и количество моментов. При этом «Буде-Глимт» стабильно забивает и использует пространство при контратаках. Оборона обеих команд регулярно допускает ошибки, что делает результативный сценарий наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Интера и тотал больше 3 – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5

1.70
Победа Интера и тотал больше 3
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Буде-Глимт Интер
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 