«Торпедо» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.48

26 апреля 2026 8:14
Торпедо - Факел
27 апр. 2026, понедельник 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
27 апреля на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 31-го тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Факел». Встреча середняка и лидера чемпионата обещает быть интересной. Хозяева решают локальные задачи, а гости продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ.

«Торпедо»

Москвичи подходят к матчу после гостевого поражения от «Урала» (0:2), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Александр Юшин с 8 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Торпедо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Исторически москвичи доминируют над «Факелом» дома – 12 матчей без поражений.

«Факел»

Воронежцы возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед в лиге – 18. Однако команда переживает небольшой спад и не может выиграть на протяжении трeх последних туров. «Факел» пропускает в четырeх последних матчах – 8 мячей в пяти последних играх. Беляйди Пуси с 15 голами в 30 матчах остаeтся главной ударной силой и лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Не проигрывает в 12 последних домашних матчах против «Факела»
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Факела»

«Факел»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Первой лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Торпедо»
  • Проигрывает в 12 последних выездных матчах против «Торпедо»

Прогноз на матч «Торпедо» – «Факел»

«Торпедо» имеет колоссальное историческое преимущество в домашних матчах против «Факела» и не проигрывает воронежцам на своeм поле на протяжении 12 последних встреч. Лидер чемпионата переживает небольшой спад и не может победить три тура подряд. Учитывая фактор «Лужников» и историю встреч, хозяева имеют хорошие шансы как минимум не уступить.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.48
  • Победа «Торпедо» с форой (0)

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Факел Торпедо
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
