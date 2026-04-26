27 апреля на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 31-го тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Факел». Встреча середняка и лидера чемпионата обещает быть интересной. Хозяева решают локальные задачи, а гости продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ.

«Торпедо»

Москвичи подходят к матчу после гостевого поражения от «Урала» (0:2), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Александр Юшин с 8 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Торпедо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Исторически москвичи доминируют над «Факелом» дома – 12 матчей без поражений.

«Факел»

Воронежцы возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед в лиге – 18. Однако команда переживает небольшой спад и не может выиграть на протяжении трeх последних туров. «Факел» пропускает в четырeх последних матчах – 8 мячей в пяти последних играх. Беляйди Пуси с 15 голами в 30 матчах остаeтся главной ударной силой и лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Торпедо»

Прогноз на матч «Торпедо» – «Факел»

«Торпедо» имеет колоссальное историческое преимущество в домашних матчах против «Факела» и не проигрывает воронежцам на своeм поле на протяжении 12 последних встреч. Лидер чемпионата переживает небольшой спад и не может победить три тура подряд. Учитывая фактор «Лужников» и историю встреч, хозяева имеют хорошие шансы как минимум не уступить.

Рекомендованные ставки