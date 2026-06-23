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Колумбия – ДР Конго: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

23 июня 2026 8:00
Колумбия - ДР Конго
24 июн. 2026, среда 05:00 | Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Колумбии с форой (-1)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Колумбии и ДР Конго пройдет 24 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Колумбийцы уверенно стартовали на турнире, разгромив Узбекистан (3:1), и демонстрируют высокую результативность – 10 голов в пяти последних матчах. ДР Конго, напротив, начала турнир с ничьей против Португалии (1:1), показав надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних играх. Сможет ли африканская команда сдержать атакующую мощь южноамериканцев, или Колумбия возьмет свое и приблизится к выходу в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Колумбии подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда обыграла Узбекистан (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Иорданией (2:0) и Коста-Рикой (3:1), уступила Франции (1:3) и Хорватии (1:2). Колумбийцы обладают мощной атакой и опытными лидерами, способными решить исход любого матча. Однако их оборона не всегда надежна, что может дать шанс сопернику.

ДР Конго подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Чили (1:2), ничья с Данией (0:0), победа над Ямайкой (1:0) и победа над Бермудскими островами (2:0). Конголезцы действуют дисциплинированно в обороне, но их атака не столь эффективна, что против такой атакующей команды, как Колумбия, может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Колумбия превосходит соперника в атакующей мощи, но ДР Конго обладает надежной обороной. Учитывая, что колумбийцам нужна победа для досрочного выхода из группы, они будут действовать агрессивно, но могут столкнуться с упорной защитой. Однако класс и опыт южноамериканцев должны взять верх. Наш прогноз – победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Колумбия забивает в среднем два гола за матч, тогда как ДР Конго пропускает всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр, что делает этот матч противостоянием атаки и обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, но текущая форма колумбийцев и их атакующий потенциал дают им преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
0
Сантьяго Арьяс
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Джон Ариас
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Луис Диас
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
10
Хамес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
ДР Конго
0
Лионель Мпаси
ВР
0
Артюр Масуаку
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
6
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
20
Йоанн Висса
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
4-3-3
12
Варгас
0
Арьяс
3
Лукуми
23
Санчес
2
Муньос
11
Ариас
16
Лерма
14
Пуэрта
10
Родригес
25
Суарес
7
Диас
3-2-3-2
0
Мпаси
3
Капуади
4
Туанзебе
22
Мбемба
2
Ван-Биссака
0
Масуаку
25
Кайембе
8
Мутуссами
6
Мукау
20
Висса
17
Бакамбу
Остались в запасе
Колумбия
ДР Конго
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Себастьен Десабр

Прогноз на победителя

Колумбия имеет более мощную атаку и опыт выступлений на крупных турнирах, тогда как ДР Конго полагается на оборону, но ее атака недостаточно эффективна, чтобы угрожать сопернику. Учитывая необходимость победы для колумбийцев и разницу в классе, победа южноамериканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с форой (-1) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Колумбии и ДР Конго состоится 24 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Колумбия – ДР Конго: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.95
Победа Колумбии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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