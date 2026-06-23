Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Колумбии и ДР Конго пройдет 24 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Колумбийцы уверенно стартовали на турнире, разгромив Узбекистан (3:1), и демонстрируют высокую результативность – 10 голов в пяти последних матчах. ДР Конго, напротив, начала турнир с ничьей против Португалии (1:1), показав надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних играх. Сможет ли африканская команда сдержать атакующую мощь южноамериканцев, или Колумбия возьмет свое и приблизится к выходу в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Колумбии подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда обыграла Узбекистан (3:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Иорданией (2:0) и Коста-Рикой (3:1), уступила Франции (1:3) и Хорватии (1:2). Колумбийцы обладают мощной атакой и опытными лидерами, способными решить исход любого матча. Однако их оборона не всегда надежна, что может дать шанс сопернику.

ДР Конго подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Чили (1:2), ничья с Данией (0:0), победа над Ямайкой (1:0) и победа над Бермудскими островами (2:0). Конголезцы действуют дисциплинированно в обороне, но их атака не столь эффективна, что против такой атакующей команды, как Колумбия, может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Колумбия превосходит соперника в атакующей мощи, но ДР Конго обладает надежной обороной. Учитывая, что колумбийцам нужна победа для досрочного выхода из группы, они будут действовать агрессивно, но могут столкнуться с упорной защитой. Однако класс и опыт южноамериканцев должны взять верх. Наш прогноз – победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Колумбия забивает в среднем два гола за матч, тогда как ДР Конго пропускает всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр, что делает этот матч противостоянием атаки и обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, но текущая форма колумбийцев и их атакующий потенциал дают им преимущество.

Прогноз на победителя

Колумбия имеет более мощную атаку и опыт выступлений на крупных турнирах, тогда как ДР Конго полагается на оборону, но ее атака недостаточно эффективна, чтобы угрожать сопернику. Учитывая необходимость победы для колумбийцев и разницу в классе, победа южноамериканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с форой (-1) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Колумбии и ДР Конго состоится 24 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».