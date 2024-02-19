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Ларисса
Гаэль Какута
€ 250 тыс
Гаэль Какута
Ларисса
21 июня 1991 (35), Лилль
#5 | Нападающий
180 см | 74 кг
ДР Конго | Франция
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2024.02.19 17:33
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Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»
2018.02.06 14:56
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2018.02.06 12:35
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Бывший нападающий «Челси» может стать игроком «Спартака»
2016.07.13 12:37
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Какута близок к переезду в Китай
2016.02.06 06:49
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