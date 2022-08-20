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    Гаэль Какута - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Гаэль
    Фамилия Какута
    Команда Ланс
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 81' -90' Нант (Нант) 0:0 Ланс (Ланс)
    09.09.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Труа (Труа)
    31.08.2022 79' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    27.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Ренн (Ренн)
    20.08.2022 Был в запасе Монако (Монако) 1:4 Ланс (Ланс)
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