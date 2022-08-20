Гаэль Какута - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Какута
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Какута
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|81' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Труа (Труа)
|31.08.2022
|79' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:4
|Ланс (Ланс)