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Ларисса
Гаэль Какута
Статистика
€ 250 тыс
Гаэль Какута - статистика
Ларисса
21 июня 1991 (35), Лилль
#5 | Нападающий
180 см | 74 кг
ДР Конго | Франция
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ДР Конго
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
58' - 90'
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