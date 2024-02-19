Азар назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере

Экс-игрок «Челси» и «Реала» Эден Азар ответил, кого из бывших партнеров по команде он относит к категории лучших.

«В «Реале» я играл с лучшими футболистами мира. Модрич, Бензема – на вершине моего списка. То же самое можно сказать про Де Брюйне, Лэмпарда, Хуана Мату.

Что касается таланта, я назову вам одно имя. Это Какута. Единственный футболист, на чью игру я говорил «вау!». Он с отрывом номер один в плане таланта», – сказал Азар.