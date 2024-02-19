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    • Азар назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере

    Азар назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере

    Экс-игрок «Челси» и «Реала» Эден Азар ответил, кого из бывших партнеров по команде он относит к категории лучших.

    «В «Реале» я играл с лучшими футболистами мира. Модрич, Бензема – на вершине моего списка. То же самое можно сказать про Де Брюйне, Лэмпарда, Хуана Мату.

    Что касается таланта, я назову вам одно имя. Это Какута. Единственный футболист, на чью игру я говорил «вау!». Он с отрывом номер один в плане таланта», – сказал Азар.

    • Гаэлю Какута сейчас 32 года.
    • Он выступает за «Амьен» из французской Лиги 2.
    • В «Челси» нападающий был с 2007 по 2015 год.

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    Источник: Daily Mail

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    19.02.2024 17:33
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Vasilys
    1708354471
    Азар аналитиком что ли теперь стал?
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    momwig_
    1708370422
    Наркотики?.. Ну спасите чувака, гибнет же!
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