Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин подчеркнул, что сейчас рано говорить о том, смогут ли красно-белые найти достойную замену полузащитнику Квинси Промесу в случае его ухода из команды.

Сегодня СМИ сообщили, что московский клуб рассматривает в качестве приобретения форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Гаэля Какуту.

– «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Гаэлю Какуте, известному по выступлению в «Челси» и других европейских клубах. Он стал бы хорошей заменой Промесу, в случае его ухода летом из команды?

– ﻿Для того чтобы говорить объективно, нужно полностью владеть информацией. Промес хорошо вписался в команду и только время может показать, удастся ли Какуте или еще кому-то его заменить. Конечно, если Промес уйдет из «Спартака», это будет ощутимо для команды. В «Спартаке» об этом знают и будут подыскивать ему достойную замену.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Амьен», принял участие в 24-х матчах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.