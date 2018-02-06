Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»

    Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин подчеркнул, что сейчас рано говорить о том, смогут ли красно-белые найти достойную замену полузащитнику Квинси Промесу в случае его ухода из команды.

    Сегодня СМИ сообщили, что московский клуб рассматривает в качестве приобретения форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Гаэля Какуту.

    – «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Гаэлю Какуте, известному по выступлению в «Челси» и других европейских клубах. Он стал бы хорошей заменой Промесу, в случае его ухода летом из команды?

    – ﻿Для того чтобы говорить объективно, нужно полностью владеть информацией. Промес хорошо вписался в команду и только время может показать, удастся ли Какуте или еще кому-то его заменить. Конечно, если Промес уйдет из «Спартака», это будет ощутимо для команды. В «Спартаке» об этом знают и будут подыскивать ему достойную замену.

    В нынешнем сезоне 26-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Амьен», принял участие в 24-х матчах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:07

      Рано об этом говорить.К тому же сейчас стоимость Промеса 30 млн.евро и на эти деньги можно купить кого нибудь посолиднее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 6 февраля 2018, 18:56

      Результативный игрок)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:30

      Квинси все устраивать в Спартаке может он никуда не уйдет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 17:43

      Время покажет, что Квинси никуда не уйдёт. Точка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 6 февраля 2018, 16:40

      Эх, когда-то Бузникин любимым футболистом был. Юркий, техничный, настырный. Так и не раскрыл до конца свой талант имхо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz > PUZIAKA 6 февраля 2018, 20:10

      И с отличным дриблингом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2018, 15:51

      какая нафиг какута

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > piligrim1986 6 февраля 2018, 22:59

      КАКая-то .У.ТА ) Сравнили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 февраля 2018, 15:42

      Промес-НЕ ПРОДАЕТСЯ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 6 февраля 2018, 15:14

      однозначно, на сегодня , Промес -лучший ....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11