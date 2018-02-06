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  • Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»

Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»

6 февраля 2018, 14:56
11

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин подчеркнул, что сейчас рано говорить о том, смогут ли красно-белые найти достойную замену полузащитнику Квинси Промесу в случае его ухода из команды.

Сегодня СМИ сообщили, что московский клуб рассматривает в качестве приобретения форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Гаэля Какуту.

– «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Гаэлю Какуте, известному по выступлению в «Челси» и других европейских клубах. Он стал бы хорошей заменой Промесу, в случае его ухода летом из команды?

– ﻿Для того чтобы говорить объективно, нужно полностью владеть информацией. Промес хорошо вписался в команду и только время может показать, удастся ли Какуте или еще кому-то его заменить. Конечно, если Промес уйдет из «Спартака», это будет ощутимо для команды. В «Спартаке» об этом знают и будут подыскивать ему достойную замену.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Амьен», принял участие в 24-х матчах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Амьен Хэбэй Чайна Форчун Какута Гаэль Промес Квинси
Комментарии (11)
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raritet
1517919294
однозначно, на сегодня , Промес -лучший ....
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alexivanof197
1517920978
Промес-НЕ ПРОДАЕТСЯ
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piligrim1986
1517921507
какая нафиг какута
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VVM1964
1517923552
А зачем кем то менять , Промес еще не ушел , может ему улучшить контракт , глядишь и летом никуда не уйдет .
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PUZIAKA
1517924413
Эх, когда-то Бузникин любимым футболистом был. Юркий, техничный, настырный. Так и не раскрыл до конца свой талант имхо
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DOCTOR PENALTY
1517928214
Время покажет, что Квинси никуда не уйдёт. Точка!
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OfaZavr
1517931019
Квинси все устраивать в Спартаке может он никуда не уйдет.
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Baggio1986
1517932577
Результативный игрок)))
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zigbert
1517936824
Рано об этом говорить.К тому же сейчас стоимость Промеса 30 млн.евро и на эти деньги можно купить кого нибудь посолиднее.
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