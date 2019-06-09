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Хэбэй Чайна Форчун
Хэбэй Чайна Форчун
Циньхуандао
Китай. Суперлига
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Таблица
Маскерано может возобновить карьеру в сборной Аргентины
2019.06.09 07:37
5
Гамшик близок к уходу из «Наполи»
2019.02.03 07:41
2
Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»
2018.11.13 18:51
8
Маскерано зимой может вернуться в «Ривер Плейт»
2018.10.01 22:15
Фото
«Парма» представила нападающего Жервиньо
2018.08.17 19:01
2
«Парма» близка к подписанию Жервиньо
2018.08.15 17:10
Фото
Маскерано повторил рекорд Дзанетти по количеству игр за Аргентину
2018.05.30 08:34
3
Пеллегрини согласился возглавить «Вест Хэм»
2018.05.18 23:00
2
Пеллегрини может вернуться из Китая, чтобы возглавить «Севилью»
2018.05.11 08:05
Лавесси пожаловался Ари на низкий уровень чемпионата Китая
2018.02.12 11:04
5
Шатов: «Мне очень нравится футбол, который демонстрирует «Краснодар»
2018.02.10 21:36
6
Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»
2018.02.10 18:55
20
«Хэбэй Чайна Форчун» планирует пригласить Месси, предложив ему зарплату в 100 миллионов в год
2018.02.06 20:29
15
Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке»
2018.02.06 14:56
11
«Спартак» проявляет интерес к экс-форварду «Челси» Какуте
2018.02.06 12:35
6
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Хэбэй Чайна Форчун»
2018.02.03 19:49
20
Глушаков получил травму и может пропустить матч с «Хэбэй Чайна Форчун»
2018.02.01 17:54
4
Фото
Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»
2018.01.25 16:52
17
Фото
Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано
2018.01.25 14:04
10
«Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун»
2018.01.24 12:53
5
«Интер» подыскивает замену Рамиресу для «Цзянсу Сунин»
2018.01.17 07:54
«Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней
2018.01.11 13:54
7
Источник: в январе «Барселону» покинут пять футболистов
2017.12.29 17:50
5
«Барселона» заработает на продаже Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун» 10 миллионов
2017.12.20 15:26
2
Клуб из Китая предлагал Алексису Санчесу контракт с годовым окладом в 21 миллион. Игрок отказался
2017.12.17 22:01
1
Маскерано принял окончательное решение покинуть «Барселону» в январе
2017.12.15 10:41
Маскерано в Китае готовы платить семь миллионов в год
2017.12.14 13:30
Источник: Маскерано предложили в Китае трехкратное увеличение зарплаты
2017.12.08 20:07
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
2017.07.25 14:25
14
Агент: «Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались»
2017.05.18 17:12
9
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