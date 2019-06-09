- 9 июня 2019
- 07:37 Маскерано может возобновить карьеру в сборной Аргентины 5
- 3 февраля 2019
- 07:41 Гамшик близок к уходу из «Наполи» 2
- 13 ноября 2018
- 18:51 Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30» 8
- 1 октября 2018
- 22:15 Маскерано зимой может вернуться в «Ривер Плейт»
- 17 августа 2018
- 19:01 Фото «Парма» представила нападающего Жервиньо 2
- 15 августа 2018
- 17:10 «Парма» близка к подписанию Жервиньо
- 30 мая 2018
- 08:34 Фото Маскерано повторил рекорд Дзанетти по количеству игр за Аргентину 3
- 18 мая 2018
- 23:00 Пеллегрини согласился возглавить «Вест Хэм» 2
- 11 мая 2018
- 08:05 Пеллегрини может вернуться из Китая, чтобы возглавить «Севилью»
- 12 февраля 2018
- 11:04 Лавесси пожаловался Ари на низкий уровень чемпионата Китая 5
- 10 февраля 2018
- 21:36 Шатов: «Мне очень нравится футбол, который демонстрирует «Краснодар» 6
- 18:55 Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак» 20
- 6 февраля 2018
- 20:29 «Хэбэй Чайна Форчун» планирует пригласить Месси, предложив ему зарплату в 100 миллионов в год 15
- 14:56 Бузникин: «Только время покажет, удастся ли Какуте или кому-то еще заменить Промеса в «Спартаке» 10
- 12:35 «Спартак» проявляет интерес к экс-форварду «Челси» Какуте 6
- 3 февраля 2018
- 19:49 Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» 16
- 1 февраля 2018
- 17:54 Глушаков получил травму и может пропустить матч с «Хэбэй Чайна Форчун» 3
- 25 января 2018
- 16:52 Фото Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону» 17
- 14:04 Фото Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано 10
- 24 января 2018
- 12:53 «Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун» 5
- 17 января 2018
- 07:54 «Интер» подыскивает замену Рамиресу для «Цзянсу Сунин»
- 11 января 2018
- 13:54 «Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней 7
- 29 декабря 2017
- 17:50 Источник: в январе «Барселону» покинут пять футболистов 5
- 20 декабря 2017
- 15:26 «Барселона» заработает на продаже Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун» 10 миллионов 2
- 17 декабря 2017
- 22:01 Клуб из Китая предлагал Алексису Санчесу контракт с годовым окладом в 21 миллион. Игрок отказался 1
- 15 декабря 2017
- 10:41 Маскерано принял окончательное решение покинуть «Барселону» в январе
- 14 декабря 2017
- 13:30 Маскерано в Китае готовы платить семь миллионов в год
- 8 декабря 2017
- 20:07 Источник: Маскерано предложили в Китае трехкратное увеличение зарплаты 1
- 25 июля 2017
- 14:25 Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая 14