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Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано

25 января 2018, 14:04
10

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опубликовал фотографии с церемонии прощания с Хавьером Маскерано, который перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун».

Участие в мероприятии приняли среди прочих Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Стеген.

За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона.

Считается, что на замену 33-летнему аргентинцу сине-гранатовые купили защитника сборной Колумбии Йерри Мину.

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Публикация от text (@andresiniesta8)

Источник: Instagram
Испания. Примера Барселона Аргентина Хэбэй Чайна Форчун Иньеста Андрес Маскерано Хавьер
Комментарии (10)
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ron 80
1516882732
Успехов тебе в Китае Маске...
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VikNMar
1516883746
В футбол поиграл , можно денег на старость заработать .
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de bruyne
1516888190
Многие клубы за 8 лет столько не выиграла как ты хавер... скромнасть лутчая качества... Удачи тебе
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Garrincha58
1516888749
увы так и не забил ни одного гола за Барсу
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Sterh
1516889331
Спасибо тебе, Маске!
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Shotlandets86
1516901232
Жаль, трофеев навыигрывал, но был уже не тем Маскерано времён Ливера и Ривера, когда был лучшим опорником в мире.
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koli4ka
1516909886
хорошо,по-человечески провели. респект команде...
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