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    Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опубликовал фотографии с церемонии прощания с Хавьером Маскерано, который перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун».

    Участие в мероприятии приняли среди прочих Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Стеген.

    За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона.

    Считается, что на замену 33-летнему аргентинцу сине-гранатовые купили защитника сборной Колумбии Йерри Мину.

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    Источник: Instagram

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    25.01.2018 14:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 января 2018, 22:51

      хорошо,по-человечески провели. респект команде...

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 января 2018, 20:27

      Жаль, трофеев навыигрывал, но был уже не тем Маскерано времён Ливера и Ривера, когда был лучшим опорником в мире.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 25 января 2018, 17:08

      Спасибо тебе, Маске!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2018, 16:59

      увы так и не забил ни одного гола за Барсу

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Garrincha58 25 января 2018, 17:12

      Вообще - ему и необязательно было.
      Но он забил. 26.04.2017.
      Барселона - Осасуна

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Garrincha58 25 января 2018, 17:14

      Да ладно? ни одного гола? 26 апреля 2017 года забил свой первый гол за «сине-гранатовых», отличившись в матче чемпионата Испании в ворота «Осасуны» на 67 минуте встречи, реализовав пенальти, заработанный Денисом Суаресом. Этому голу суждено было стать и последним. Я ПОМНЮ КОГДА НА СКАМЕЙКЕ ПОСЛЕ ЭТОГО угорали луис энрике ))))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sterh 25 января 2018, 17:14

      во во !!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 января 2018, 16:49

      Многие клубы за 8 лет столько не выиграла как ты хавер... скромнасть лутчая качества... Удачи тебе

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 января 2018, 15:35

      В футбол поиграл , можно денег на старость заработать .

      2
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      Рейтинг: +116

      ron 80 25 января 2018, 15:18

      Успехов тебе в Китае Маске...

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