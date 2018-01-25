Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опубликовал фотографии с церемонии прощания с Хавьером Маскерано, который перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун».

Участие в мероприятии приняли среди прочих Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Стеген.

За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона.

Считается, что на замену 33-летнему аргентинцу сине-гранатовые купили защитника сборной Колумбии Йерри Мину.