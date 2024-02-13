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Хавьер Маскерано
Хавьер Маскерано
Завершил карьеру
8 июня 1984 (42), Сан-Лоренцо
#14 | Защитник
174 см | 74 кг
Аргентина | Италия
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Тренер сборной Аргентины U23 Маскерано назвал условия участия Месси в Олимпиаде
2024.02.13 07:51
Спецпроект
Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков
2023.04.21 17:22
4
Кубок Америки. Аргентина обыграла Парагвай, Месси сравнялся с Маскерано по числу матчей за сборную
2021.06.22 07:17
Фото
IFFHS: Месси, Неймар, Дани Алвес и Сезар – в символической сборной Южной Америки за десятилетие
2021.01.29 09:22
1
Маскерано будет работать в Ассоциации футбола Аргентины
2021.01.07 10:41
Журналист Инда: «Барселона» просила Маскерано заменить травмированного Пике
2020.11.24 13:24
4
Месси вошел в топ-3 по числу матчей за сборную в Южной Америке
2020.11.18 14:41
Фото
Месси попрощался с завершившими карьеру Гаго и Маскерано
2020.11.16 19:18
Маскерано объявил о завершении карьеры
2020.11.16 07:39
6
Фото
Маскерано стал игроком «Эстудиантеса»
2019.12.09 09:58
3
Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»
2018.11.13 18:51
8
Маскерано зимой может вернуться в «Ривер Плейт»
2018.10.01 22:15
Маскерано: «Оставьте Месси в покое»
2018.07.01 12:14
1
Маскерано: «Даже великий Месси не может обыграть всю команду»
2018.06.30 22:14
8
Маскерано: «Поражение нужно принять с честью»
2018.06.30 21:34
2
Маскерано после вылета с ЧМ-2018 закончил выступление за сборную Аргентины
2018.06.30 19:42
2
Маскерано: «Аргентине нужно расслабиться после сильнейшего психологического напряжения»
2018.06.27 07:43
5
Маскерано: «Месси в порядке»
2018.06.26 09:17
4
Маскерано: «У нас нормальные отношения с Сампаоли»
2018.06.24 15:23
Маскерано: «Сейчас нечего анализировать. Мы опустошены»
2018.06.22 01:32
2
Маскерано стал рекордсменом сборной Аргентины по числу проведенных матчей
2018.06.16 17:24
Фото
Маскерано повторил рекорд Дзанетти по количеству игр за Аргентину
2018.05.30 08:34
3
Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи
2018.03.12 22:47
Фото
«Камп Ноу» попрощался с Маскерано
2018.01.26 07:55
4
Фото
Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»
2018.01.25 16:52
17
Фото
Игроки «Барселоны» попрощались с Маскерано
2018.01.25 14:04
10
«Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун»
2018.01.24 12:53
5
«Барселона» объявила, что церемония прощания с Маскерано состоится в среду
2018.01.23 18:59
8
Маскерано проведет последний матч за «Барселону» 25 января
2018.01.17 13:51
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«Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней
2018.01.11 13:54
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