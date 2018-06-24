Маскерано: «У нас нормальные отношения с Сампаоли»

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о ситуации в команде.

«У нас нормальные отношения с Сампаоли. Если есть какое-то недовольство, то его надо высказать, а не заниматься лицемерием. Мы не должны держать все в себе, поскольку это может сказаться на игре команды.

Конечно, та шумиха, которая возникла вокруг сборной, не может положительно сказаться на команде.

Но я не намерен опровергать слухи, это неконтролируемый поток», – сказал футболист.

Ранее появилась информация о том, что состав на игры аргентинцев теперь будет выбирать не тренер, а игроки.