Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маскерано: «У нас нормальные отношения с Сампаоли»

    Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о ситуации в команде.

    «У нас нормальные отношения с Сампаоли. Если есть какое-то недовольство, то его надо высказать, а не заниматься лицемерием. Мы не должны держать все в себе, поскольку это может сказаться на игре команды.

    Конечно, та шумиха, которая возникла вокруг сборной, не может положительно сказаться на команде.

    Но я не намерен опровергать слухи, это неконтролируемый поток», – сказал футболист.

    Ранее появилась информация о том, что состав на игры аргентинцев теперь будет выбирать не тренер, а игроки.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11