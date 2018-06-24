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    Состав сборной Аргентины будут выбирать футболисты, а не Сампаоли

    Аргентинский журналист Фабио Феррера опубликовал фрагмент интервью с Рикардо Джусти, чемпионом мира-1986 в составе сборной.

    Джусти поговорил генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой о изменениях в структуре команды.

    «Теперь Ассоциация будет советоваться с игроками по вопросу выбора составу. Теперь они будут определять состав.

    Если Сампаоли хочет посидеть на скамейке, нет проблем, он это может», – сказал Джусти.

    Напомним, в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 вице-чемпионы мира уступили Хорватии со счетом 0:3.

    Источник: Twitter

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    24.06.2018 14:44
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:57

      Видимо Сампаоли разучился управлять командой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 июня 2018, 22:45

      Месси взял контроль, это фиаско

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 июня 2018, 20:53

      Тёмная история с Аргентиной выходит...Масса разных версий , домыслов и пересудов...Неужели федерация футбола не может навести порядок в сборной?Команду с таким потенциалом,одного из претендентов на кубок лихорадит в самый неподходящий момент...Либо столкнулись чьи- то интересы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 июня 2018, 18:52

      у аргентинцев в сборной хаос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 18:42

      все ясно с подобными новостями, получается журналисту сказал бывший футболист которому сказал кто-то из федерации а тому соответственно еще кто-то сказал и дальше в том же духе.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 июня 2018, 17:34

      Название статьи не соответствует содержанию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 июня 2018, 17:31

      Месси начнёт матч на лавке?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 17:18

      Не вижу на ветке "знатоков," апологетов фразы : "А ты свечку держал при этом" ? То, что Лео определял состав сборной на ЧМ и рулил в команде не надо подсвечивать свечкой и в потёмках было видно. Если читаешь много и владеешь информацией от людей вхожих в этот круговорот. Как итог ни игры, ни результата. Тренер не удел, авторитетные пацаны будут утверждать состав на игру. Посмотрим, что из этого получится...

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 июня 2018, 17:06

      так там и так игроки определяли состав и не тренер...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 июня 2018, 17:02

      вот так и у нас в Зените сливают тренеров звиздуны.

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