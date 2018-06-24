Состав сборной Аргентины будут выбирать футболисты, а не Сампаоли

Аргентинский журналист Фабио Феррера опубликовал фрагмент интервью с Рикардо Джусти, чемпионом мира-1986 в составе сборной.

Джусти поговорил генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой о изменениях в структуре команды.

«Теперь Ассоциация будет советоваться с игроками по вопросу выбора составу. Теперь они будут определять состав.

Если Сампаоли хочет посидеть на скамейке, нет проблем, он это может», – сказал Джусти.

Напомним, в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 вице-чемпионы мира уступили Хорватии со счетом 0:3.