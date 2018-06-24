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  • Состав сборной Аргентины будут выбирать футболисты, а не Сампаоли

Состав сборной Аргентины будут выбирать футболисты, а не Сампаоли

24 июня 2018, 14:44
40

Аргентинский журналист Фабио Феррера опубликовал фрагмент интервью с Рикардо Джусти, чемпионом мира-1986 в составе сборной.

Джусти поговорил генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой о изменениях в структуре команды.

«Теперь Ассоциация будет советоваться с игроками по вопросу выбора составу. Теперь они будут определять состав.

Если Сампаоли хочет посидеть на скамейке, нет проблем, он это может», – сказал Джусти.

Напомним, в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 вице-чемпионы мира уступили Хорватии со счетом 0:3.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Нигерия Аргентина Хорватия Месси Лионель
Комментарии (40)
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shahor
1529841134
Мутко пусть возьмут в консультанты.У него получится))).Полный крах Месси и компании.
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insider_retro
1529841484
Лет сто назад попадалась уже история с выборами в колхозы и правительство одной большой страны... Теперь выборы в футбольной сборной...(( Колхоз до добра не доведёт... Кто-то должен персонально отвечать и за успех и за неудачу...
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кузнецов артем
1529841979
Странно мне козалось что так и было, или они теперь официально решили сделать Месси играющим тренером... Мда...
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Даркуш05
1529842713
Скоро с помощью СМС голосования будут выбирать)))
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Army_Fan
1529843168
На месте федерации уже пора гнать из сборной всяких там понторезов Месси, Игуаина, Агуэро, Ди Марию и Отаменди и за 4 года потом реально можно команду собрать, которая биться будет, а не имя свое показывать
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Kрейсер
1529845510
Икарди, наверное, тихо смеётся. Не участвует в позоре. Отпуск удался.
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Дедуктор
1529847461
Если отставить в сторону истерические вопли, то ... У Месси появляется шанс, которого никогда ни у кого не было. Стать играющим тренером по ходу турнира и выиграть ЧМ. Гарантирован и ЗМ, и статус самого великого игрока в истории футбола. Статус мегатащёра. И ведь с этой сборной это реально достижимо. Но для начала нужно с Нигерией справиться.
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омск55
1529847721
Выгнать коротышку (Месси) и Аргентина победит
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Masteralex
1529850684
Месси начнёт матч на лавке?
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OfaZavr
1529854965
все ясно с подобными новостями, получается журналисту сказал бывший футболист которому сказал кто-то из федерации а тому соответственно еще кто-то сказал и дальше в том же духе.
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