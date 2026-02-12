Экс-футболист молодежной сборной Англии Чуквуэмека может сыграть за другую страну на ЧМ-2026

Австрийский футбольный союз работает над получением гражданства полузащитником дортмундской «Боруссии» Карни Чуквуэмекой.

В прошлом он вызывался в молодежную сборную Англии и выступал за юношеские сборные страны.

Бывший игрок «Челси» и «Астон Виллы» родился в австрийском Айзенштадте в семье нигерийцев. Он провел свои ранние годы в этой стране, прежде чем переехал в Нортгемптон и получил британское гражданство.

Чуквуэмека отказался от австрийского гражданства в рамках этого процесса. Он может восстановить его, поскольку решение было принято за него, когда футболист был несовершеннолетним.

22-летний Чуквуэмека, который также мог бы выступать за Францию, еще не играл за первую сборную Англии и сохранил возможность сменить спортивное гражданство. В таком случае он получит шанс выступить за Австрию на ЧМ-2026.