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    Хорхе Сампаоли

    Тренер
    Имя Хорхе
    Фамилия Сампаоли
    Команда Севилья
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 13 марта 1960
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.02.2023 Севилья 3 : 0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала
    19.02.2023 Райо Вальекано 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    23.02.2023 ПСВ 2 : 0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала
    26.02.2023 Севилья 2 : 3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    04.03.2023 Атлетико 6 : 1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    09.03.2023 Севилья 2 : 0 Фенербахче Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Севилья 2 : 1 Альмерия Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Севилья 5 4 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Веларде 0 : 2 Севилья
    21.12.2022 Хувентуд де Торремолинос 0 : 3 Севилья
    04.01.2023 Линарес 0 : 5 Севилья
    17.01.2023 Алавес 0 : 1 Севилья
    26.01.2023 Осасуна 2 : 1 Севилья
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