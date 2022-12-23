Хорхе Сампаоли
Тренер
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Сампаоли
|Команда
|Севилья
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|13 марта 1960
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Сампаоли
|Команда
|Севилья
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|13 марта 1960
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Севилья
|3 : 0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала
|19.02.2023
|Райо Вальекано
|1 : 1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|23.02.2023
|ПСВ
|2 : 0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала
|26.02.2023
|Севилья
|2 : 3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|04.03.2023
|Атлетико
|6 : 1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|09.03.2023
|Севилья
|2 : 0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Севилья
|2 : 1
|Альмерия
|Испания. Примера, 25 тур