Сампаоли: «На месте тренера «Карабаха» я бы не просил арбитра отменить гол рукой. Человечное решение»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался об эпизоде с отмененным голом в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций с «Карабахом» (3:0).

Форвард «Карабаха» Ибраима Ваджи забил рукой, но арбитр этого не заметил. Главный тренер азербайджанцев Гурбан Гурбанов попросил капитана Максима Медведева указать рефери на его ошибку, после чего гол был отменен.

«Карабах» в обоих матчах сыграл лучше нас, мы победили только за счет индивидуального мастерства своих футболистов. Лучшим игроком встречи назвал бы Стива Манданда.

Что касается признания соперника о том, что их гол был забит рукой, то я никогда в жизни такого не видел. Такое человечное решение в турнире такого уровня... Я бы хотел быть на месте Гурбана Гурбанова.

Честно скажу, если бы такое случилось со мной, я бы не просил арбитра изменить решение, а просто радовался бы голу. Но этот случай стал опытом для меня», – сказал Сампаоли.