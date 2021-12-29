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    Сампаоли: «На месте тренера «Карабаха» я бы не просил арбитра отменить гол рукой. Человечное решение»

    Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался об эпизоде с отмененным голом в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций с «Карабахом» (3:0).

    Форвард «Карабаха» Ибраима Ваджи забил рукой, но арбитр этого не заметил. Главный тренер азербайджанцев Гурбан Гурбанов попросил капитана Максима Медведева указать рефери на его ошибку, после чего гол был отменен.

    «Карабах» в обоих матчах сыграл лучше нас, мы победили только за счет индивидуального мастерства своих футболистов. Лучшим игроком встречи назвал бы Стива Манданда.

    Что касается признания соперника о том, что их гол был забит рукой, то я никогда в жизни такого не видел. Такое человечное решение в турнире такого уровня... Я бы хотел быть на месте Гурбана Гурбанова.

    Честно скажу, если бы такое случилось со мной, я бы не просил арбитра изменить решение, а просто радовался бы голу. Но этот случай стал опытом для меня», – сказал Сампаоли.

    «Принимать справедливые решения несложно». Тренер «Карабаха» объяснил, почему попросил отменить гол, забитый рукой

    Тренер «Карабаха» подсказал судье, что игрок его команды забил рукой

    Источник: сайт УЕФА

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    25.02.2022 11:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +87

      LiveChelsea 5 часов назад

      Молодец! Награда fair play надеюсь нашла своего хозяина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22626

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Многие, наверняка, вспомнили про Марадону. )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Там другое. Там была Рука Бога!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2612

      FRZZ 15 часов назад

      "Век живи, век учись", господин Сампаоли и знай наших!

      2
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 15 часов назад

      Привыкли "европейцы" врать и жульничать. Честность для них граничит с чудом и глупостью. Они не понимают понятия чести. Главное для "европейцев" - результат...(((

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      Рейтинг: +22626

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 14 часов назад

      Если быть честными, то здесь мы в тренде, наше молодое поколение стремительно догоняет "европейцев". (((

      0
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Молодое поколение наше, к сожалению, идет впереди "европы" в этом вопросе...(

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