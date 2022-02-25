«Принимать справедливые решения несложно». Тренер «Карабаха» объяснил, почему попросил отменить гол, забитый рукой

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал эпизод с отмененным голом в ворота «Марселя» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.

Форвард «Карабаха» Ибраима Ваджи забил рукой, но арбитр этого не заметил. Гурбанов попросил капитана Максима Медведева указать рефери на его ошибку, после чего гол был отменен.

«Я говорил, что мы будем рисковать. Мы создали бесчисленное количество моментов у чужих ворот, но не забили, в то время как соперник свои шансы использовал.

Отвечать на вопросы об отмененном голе мне теперь будет тяжелее всего, не хочу, чтобы это много обсуждалось. Я хотел поступить как настоящий азербайджанец. Спросил у игрока, и он сказал, что забил гол рукой. Принимать справедливые решения несложно», – сказал Гурбанов.