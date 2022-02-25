Тренер «Карабаха» подсказал судье, что игрок его команды забил рукой

В ответном матче 1/16 финала Лиги конференций «Марсель» на выезде разгромил «Карабах» со счетом 3:0.

На 34-й минуте хозяева поля забили гол, однако впоследствии судейская бригада его отменила.

Форвард «Карабаха» Ибраима Ваджи забил рукой, но арбитр этого не заметил.

В ситуацию вмешался главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов, попросивший капитана Максима Медведева указать рефери на его ошибку.

В итоге забитый мяч был отменен, а полузащитник «Марселя» Димитри Пайет подошел к Гурбанову и пожал ему руку.