Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Тренер «Карабаха» подсказал судье, что игрок его команды забил рукой

    В ответном матче 1/16 финала Лиги конференций «Марсель» на выезде разгромил «Карабах» со счетом 3:0.

    На 34-й минуте хозяева поля забили гол, однако впоследствии судейская бригада его отменила.

    Форвард «Карабаха» Ибраима Ваджи забил рукой, но арбитр этого не заметил.

    В ситуацию вмешался главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов, попросивший капитана Максима Медведева указать рефери на его ошибку.

    В итоге забитый мяч был отменен, а полузащитник «Марселя» Димитри Пайет подошел к Гурбанову и пожал ему руку.

    Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала

    Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

    Иванов рассудит «Буде-Глимт» и «Селтик» в Лиге конференций

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +894

      вальтер79 2 часа назад

      тренер красава респект и уважуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      romvad 2 часа назад

      Респект тренеру.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru