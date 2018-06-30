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Хорхе Сампаоли
Материалы
Хорхе Сампаоли - материалы
Аргентина
13 марта 1960 (66)
Тренер
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Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ
Прости, Лео.
30.06.2018 19:20
34
Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями
В сборной полный бардак.
27.06.2018 00:25
12
10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину
История и провалы.
21.06.2018 23:55
23
Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ
Стыд.
21.06.2018 22:50
11
Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся
Анализ шорт-листа питерского клуба.
23.05.2018 23:40
51
Лучший центрфорвард Аргентины не едет на ЧМ-2018. Все из-за Месси
Они точно хотят победить?
22.05.2018 17:00
38
Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы
Аргентинцы забили из метрового офсайда, но это не оправдание.
11.11.2017 18:20
34
У «Зенита» сменился президент. Луческу пожаловался румынам на «Спартак». Дайджест событий дня
Новым тренером «Зенита» может стать Манчини. Бонуччи заинтересовал «Реал». Сампаоли покидает «Севилью». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
26.05.2017 21:00
8
«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае
Вадим Лукомский − один из самых известных экспертов по Англии, тактике и тому, как сделать любительский блог суперпопулярным. В интервью «Бомбардиру» Лукомский рассказал о том, как оценивать этот сезон Моуринью, в чем не прав Георгий Черданцев и почему Леонардо Жардима и его «Монако» сильно переоценивают.
26.04.2017 15:30
1
Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Берлускони официально продал «Милан». Дайджест событий дня
Сампаоли снова будет тренировать сборную из Южной Америки. Рабочие, занимающиеся строительством «Ростов-Арены», начали забастовку. «Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.04.2017 20:30
5
Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сказка «Лестера» продолжается: чемпионы Англии вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв «Севилью». Хорхе Сампаоли может винить только себя, а Крейг Шекспир пишет выдающееся драматическое произведение.
15.03.2017 01:20
7
«Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня
Венгер назвал себя специалистом по мазохизму. Жулиано получил вызов в сборную Бразилии. Месси хочет видеть Сампаоли в «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
03.03.2017 21:30
15
«После первого месяца в новом клубе он хотел выброситься с балкона». Как Евгений Коноплянка запутался в Европе
Отыграв много лет в «Днепре», полтора года назад Евгений Коноплянка все-таки сорвался в большой европейский чемпионат. «Бомбардир» – о главном украинском футболисте, который сначала потерялся в «Севилье», а теперь ищет себя в «Шальке-04».
27.02.2017 11:55
4
Пять интриг нового сезона испанской Примеры
Позиции грандов снова непоколебимы? Что станет с упавшей «Валенсией»? Нестареющий Адурис продолжит забивать? «Бомбардир» выделяет самые главные вопросы нового сезона в Испании и находит на них ответы.
19.08.2016 17:30
5
«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне
«Севилье» не хватило нескольких секунд для победы в Суперкубка УЕФА. Тем не менее, обновленная команда продемонстрировала впечатляющий футбол при новом тренере. «Бомбардир» рассказывает, почему андалусийцы зажгут в предстоящем сезоне.
11.08.2016 12:00
6
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Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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