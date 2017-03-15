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  • Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фамилия нового главного тренера «Лестера» в последнее время мелькала везде, зачастую – в контексте ее совпадения с фамилией выдающегося английского драматурга. Повод к тому, чтобы сравнивать двух Шекспиров, был: после увольнения Клаудио Раньери «лисы» чудесным образом преобразились, словно сбросили жмущую маску безвыходных поражений и предстали в своем прошлогоднем обличье. В матчах с «Ливерпулем» и «Халлом» мы увидели чемпионский «Лестер»: наглый, уверенный в себе и жгущий соперника острейшими контратаками – такими же острыми, как кинжал, что вонзила себе в грудь Джульетта.

Впрочем, перед сегодняшним матчем фаворитом, как ни крути, являлась «Севилья»: первая игра на «Рамон Санчес Писхуан» убедила нас в явном преимуществе испанцев над англичанами. Команда Хорхе Сампаоли могла и должна была побеждать в том матче крупнее, но Хоакин Корреа не забил пенальти, а Джейми Варди реализовал единственный момент гостей и привез в Лестер комфортный для них счет 2:1.

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«Севилья» не реализовала пенальти и в ответном матче («постарался» Стивен Н'Зонзи), что стало одним из ключевых эпизодов в ее поражении. К тому моменту, как Каспер Шмейхель потащил удар бывшего полузащитника «Блэкберна», хозяева уже вели с преимуществом в два мяча и играли в большинстве. Джейми Варди умело спровоцировал Самира Насри, а тот с неумеренным пылом поддался на эту по-настоящему клавдиевскую подлость. Гол Н'Зонзи мог отправить команды в дополнительное время, но Шмейхель оказался против. Его отец Петер не сдерживал радости на трибунах, а в нашей голове крутился вопрос: а были ли в истории футбола вратарские династии круче, чем эта?

На стадии 1/8 финала чудовищно не повезло как новой команде Унаи Эмери, так и старой. «Лестер» же одним только этим матчем полностью оправдал шаг с увольнением Раньери и как минимум на два акта продлил свою удивительную сказку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери

Лига чемпионов Лига чемпионов Лестер Севилья Шмейхель Каспер Н'Зонзи Стивен Варди Джейми Корреа Хоакин Сампаоли Хорхе Шекспир Крейг
Комментарии (7)
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umarjon1935
1489547752
Успехов в следующих играх!!! Молодцы!!!
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Danish Dynamite
1489552241
Очень давно так не переживал. Молодцы!
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CyPOBbIiXaH
1489570343
в этом вся заслуга раньери а они его уволили неблагодарные
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VeniaminS
1489571126
Хорошо играли.Молодцы!!!
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Foma4245
1489574984
Красавчики
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Дима97
1489586458
Лестор преобразился)
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mihail1980
1489588779
вот вам и Шекспир
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