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    Крейг Шекспир

    Тренер
    Имя Крейг
    Фамилия Шекспир
    Гражданство Англия
    Дата рождения 26 октября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лестер 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2017 Арсенал 4 : 3 Лестер
    19.08.2017 Лестер 2 : 0 Брайтон
    26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Лестер
    09.09.2017 Лестер 1 : 2 Челси
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