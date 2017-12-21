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Крейг Шекспир
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Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
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00:30
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13 марта
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Крейг Шекспир
Тренер
Имя
Крейг
Фамилия
Шекспир
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 октября 1963
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Лестер
4
1
3
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
11.08.2017
Арсенал
4 : 3
Лестер
19.08.2017
Лестер
2 : 0
Брайтон
26.08.2017
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер
09.09.2017
Лестер
1 : 2
Челси
21 декабря 2017
13:03
За пять месяцев в АПЛ уволили столько же тренеров, сколько за весь прошлый сезон
23 октября 2017
20:09
Гиггз: «Мне было бы интересно поработать с «Эвертоном» или «Лестером»
3
18 октября 2017
14:48
«Лестер» при Шекспире – 7-й в АПЛ по набранным очкам
2
17 октября 2017
20:06
«Лестер» отправил Шекспира в отставку
17
5 сентября 2017
15:52
Тренер «Лестера» Шекспир ждет от Мареза полной приверженности клубу
26 августа 2017
21:59
Шекспир: «Игра на стандартах – ахиллесова пята «Лестера»
12 августа 2017
01:01
Шекспир: «Обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением»
4
8 июня 2017
19:35
Фото
«Лестер» подписал новый контракт с Шекспиром
1
11 мая 2017
20:50
Шекспир призывает Мусу продолжать работать над собой
1
6 мая 2017
20:12
«Борнмут» и «Лестер» сохранили места в АПЛ на следующий сезон
19:14
Шекспир – четвертый тренер в истории АПЛ, который выиграл пять домашних матчей подряд
07:55
Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира
8
29 апреля 2017
10:57
Варди: «Шекспир – идеальный тренер для большинства футболистов «Лестера»
2
19 апреля 2017
08:31
Шекспир: «Нет ничего зазорного в поражении от «Атлетико»
3
18 апреля 2017
06:44
Шекспир верит в выход «Лестера» в полуфинал Лиги чемпионов
2
13 апреля 2017
07:51
Шекспир: «Судья не разобрался в моменте с пенальти»
2
00:46
Журналист задал тренеру «Лестера» Шекспиру вопрос в стиле монолога Гамлета
2
12 апреля 2017
07:10
Шекспир верит в шансы «Лестера» против «Атлетико»
1
9 апреля 2017
19:55
АПЛ. «Эвертон» забил четыре мяча в ворота «Лестера», Лукаку оформил дубль
1
5 апреля 2017
01:18
Шекспир считает, что «Лестер» может играть лучше
19 марта 2017
00:18
Шекспир: «Горжусь результатами, которых добился «Лестер»
13
18 марта 2017
20:40
«Лестер» выиграл четыре матча подряд после увольнения Раньери
2
15 марта 2017
01:38
Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»
19
14 марта 2017
08:44
Шекспир верит, что «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов
5
12 марта 2017
19:30
«Лестер» утвердил Шекспира в качестве главного тренера до конца сезона
11
7 марта 2017
16:27
Источник: Шекспир будет утвержден главным тренером «Лестера» до конца нынешнего сезона
2
6 марта 2017
23:20
Дринкуотер: «Хотим, чтобы тренером «Лестера» остался Шекспир»
3
11.08.2017 16:40
Шекспир, Муса и Капустка. Как сейчас дела у «Лестера»?
Никита Щербаков рассказывает, чем живет клуб, который недавно стал чемпионом, а сейчас открывает новый сезон АПЛ.
7
06.05.2017 21:15
«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня
Лев может стать тренером сборной Китая. Месси близок к продлению контракта с «Барсой». «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
07.04.2017 15:30
«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии
Главный форвард ЦСКА летом присоединился к чемпиону АПЛ и пока выступает совсем слабо. А недавно еще и вляпался в шумный семейный скандал. «Бомбардир» − о падении Ахмеда Мусы.
10
15.03.2017 01:20
Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сказка «Лестера» продолжается: чемпионы Англии вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв «Севилью». Хорхе Сампаоли может винить только себя, а Крейг Шекспир пишет выдающееся драматическое произведение.
7
12.03.2017 21:30
«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня
«Реал» ждет ответа от Де Хеа. «Зенита» проиграл в Перми при странном судействе. «Лестер» назначил Шекспира главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
01.03.2017 02:10
С милым рай и в Чемпионшипе. Очередная глупость о «Лестере» и Раньери
Российские СМИ растиражировали текст британской газеты Telegraph о состоянии дел в «Лестере» на момент отставки Раньери. Блог «Бескрайний нападающий» изучил материал и нашел в нем много слабых мест.
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