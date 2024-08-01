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Крейг Шекспир
Крейг Шекспир
Англия
26 октября 1963 (63)
Тренер
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Только 2 английских тренера стартовали в АПЛ с 4 побед подряд
7 февраля
Умер экс-тренер «Лестера», ассистировавший Раньери в чемпионском сезоне
2024.08.01 22:55
Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак
2023.10.12 15:48
За пять месяцев в АПЛ уволили столько же тренеров, сколько за весь прошлый сезон
2017.12.21 13:03
Гиггз: «Мне было бы интересно поработать с «Эвертоном» или «Лестером»
2017.10.23 20:09
3
«Лестер» при Шекспире – 7-й в АПЛ по набранным очкам
2017.10.18 14:48
2
«Лестер» отправил Шекспира в отставку
2017.10.17 20:06
17
Тренер «Лестера» Шекспир ждет от Мареза полной приверженности клубу
2017.09.05 15:52
Шекспир: «Игра на стандартах – ахиллесова пята «Лестера»
2017.08.26 21:59
Шекспир: «Обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением»
2017.08.12 01:01
4
Фото
«Лестер» подписал новый контракт с Шекспиром
2017.06.08 19:35
1
Шекспир призывает Мусу продолжать работать над собой
2017.05.11 20:50
1
«Борнмут» и «Лестер» сохранили места в АПЛ на следующий сезон
2017.05.06 20:12
Шекспир – четвертый тренер в истории АПЛ, который выиграл пять домашних матчей подряд
2017.05.06 19:14
Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира
2017.05.06 07:55
8
Варди: «Шекспир – идеальный тренер для большинства футболистов «Лестера»
2017.04.29 10:57
2
Шекспир: «Нет ничего зазорного в поражении от «Атлетико»
2017.04.19 08:31
3
Шекспир верит в выход «Лестера» в полуфинал Лиги чемпионов
2017.04.18 06:44
2
Шекспир: «Судья не разобрался в моменте с пенальти»
2017.04.13 07:51
2
Журналист задал тренеру «Лестера» Шекспиру вопрос в стиле монолога Гамлета
2017.04.13 00:46
2
Шекспир верит в шансы «Лестера» против «Атлетико»
2017.04.12 07:10
1
АПЛ. «Эвертон» забил четыре мяча в ворота «Лестера», Лукаку оформил дубль
2017.04.09 19:55
1
Шекспир считает, что «Лестер» может играть лучше
2017.04.05 01:18
Шекспир: «Горжусь результатами, которых добился «Лестер»
2017.03.19 00:18
13
«Лестер» выиграл четыре матча подряд после увольнения Раньери
2017.03.18 20:40
2
Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»
2017.03.15 01:38
19
Шекспир верит, что «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов
2017.03.14 08:44
5
«Лестер» утвердил Шекспира в качестве главного тренера до конца сезона
2017.03.12 19:30
11
Источник: Шекспир будет утвержден главным тренером «Лестера» до конца нынешнего сезона
2017.03.07 16:27
2
Дринкуотер: «Хотим, чтобы тренером «Лестера» остался Шекспир»
2017.03.06 23:20
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