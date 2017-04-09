АПЛ. «Эвертон» забил четыре мяча в ворота «Лестера», Лукаку оформил дубль

В рамках 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле победил «Лестер». Команды забили на двоих шесть голов. Дублем у хозяев отметился Ромелу Лукаку. Это поражение стало первым для «Лестера» в АПЛ под руководством Крейга Шекспира.

Таким образом, «Эвертон» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, «Лестер» находится на 11-м месте.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур

Эвертон – Лестер – 4:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Дэвис, 1; 1:1 – Слимани, 4; 1:2 – Олбрайтон, 10; 2:2 – Лукаку, 23; 3:2 – Ягиелка, 41; 4:2 – Лукаку, 57.

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