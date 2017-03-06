Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дринкуотер: «Хотим, чтобы тренером «Лестера» остался Шекспир»

    Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер поделился мнением о том, кто должен возглавить команду на постоянной основе, сообщает Sportsmole. Напомним, «Лестер» уволил Клаудио Раньери, обязанности которого временно исполняет Крейг Шекспир.

    «Мы поддержим любого специалиста, пришедшего в клуб. Но Шекспира мы знаем лучше, чем остальных. Было бы здорово, если бы он остался тренером «Лестера». Сейчас он взял на себя ответственность и делает все возможное для исправления ситуации», – сказал Дринкуотер.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» идет на 15 месте, набрав 27 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 7 марта 2017, 10:22

      че Раньери не поддерживали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 марта 2017, 09:17

      А как же мега-коуч всех времён товарищ Слуцкий??? :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 марта 2017, 01:17

      Быть или не быть?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11