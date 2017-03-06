Дринкуотер: «Хотим, чтобы тренером «Лестера» остался Шекспир»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер поделился мнением о том, кто должен возглавить команду на постоянной основе, сообщает Sportsmole. Напомним, «Лестер» уволил Клаудио Раньери, обязанности которого временно исполняет Крейг Шекспир.

«Мы поддержим любого специалиста, пришедшего в клуб. Но Шекспира мы знаем лучше, чем остальных. Было бы здорово, если бы он остался тренером «Лестера». Сейчас он взял на себя ответственность и делает все возможное для исправления ситуации», – сказал Дринкуотер.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» идет на 15 месте, набрав 27 очков.