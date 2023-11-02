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Дэнни Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
Завершил карьеру
5 марта 1990 (36)
#4 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Худшие трансферы в истории «Челси»: в топ-30 попали 2 россиянина
2023.11.02 10:20
4
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года
2023.10.30 15:49
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail
2022.06.18 17:35
2
«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще трех игроков
2022.06.10 18:22
Дринкуотер извинился перед болельщиками «Челси» за свою игру
2022.05.27 14:48
1
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Редингу»
2021.08.30 22:55
1
Фото
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду в «Касымпашу»
2021.01.18 21:15
Sky Sports: «Касымпаша» может подписать чемпиона АПЛ Дринкуотера
2021.01.15 20:15
«Челси» намерен продать Мозеса и еще шестерых игроков
2020.12.23 16:36
5
Дринкуотер: «Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают»
2020.09.10 22:47
3
Daily Mail: Дринкуотер на тренировке «Астон Виллы» ударил партнера, клуб может досрочно вернуть игрока в «Челси»
2020.03.11 11:44
1
Фото
«Астон Вилла» арендовала у «Челси» Дринкуотера
2020.01.07 18:23
«Астон Вилла» может арендовать у «Челси» Дринкуотера
2019.12.30 23:58
2
Фото
Дринкуотера избили возле ночного клуба. Футболист пропустит не менее месяца
2019.09.08 11:20
12
Фото
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Бернли»
2019.08.08 20:22
«Челси» может продать Бакайоко и Дринкуотера. Лэмпард не видит их в составе
2019.07.29 11:23
1
Дринкуотер попал в полицию за вождение в нетрезвом виде и ДТП. В этом сезоне он сыграл за «Челси» 30 минут
2019.04.09 12:45
5
Сарри объяснил, почему Мозес и Дринкуотер почти не играют в этом сезоне
2018.11.04 13:59
Моссаковский: «АПЛ идеально подходит Головину. Сейчас он сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли»
2018.06.30 13:34
9
«Челси» заплатит 30 миллионов за Головина и продаст Дринкуотера ради россиянина
2018.06.30 06:14
17
Дринкуотер рассчитывает перезапустить карьеру в «Челси» после увольнения Конте
2018.04.12 11:41
Дринкуотер: «Чемпионская гонка не закончилась. «Челси» надо продолжать побеждать»
2017.12.30 20:24
Конте: «После матчей с «Ромой» важно остаться на первом месте»
2017.10.31 09:14
Дринкуотер из-за травмы не поможет «Челси» до середины октября
2017.09.15 18:31
Конте признался, что знаком со всеми футболистами «Карабаха»
2017.09.12 06:07
1
Дринкуотер: «Куда идти за трофеями, как не в «Челси»?»
2017.09.01 11:43
3
Дринкуотер и Дзаппакоста выбрали игровые номера в «Челси»
2017.09.01 10:52
Фото
Дринкуотер установил рекорд «Лестера» по сумме трансфера
2017.09.01 09:54
3
Дринкуотер прибыл на базу «Челси»
2017.09.01 00:50
1
«Челси» поднимет предложение по Дринкуотеру до 35 миллионов
2017.08.31 07:56
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