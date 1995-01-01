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    «Челси» может продать Бакайоко и Дринкуотера. Лэмпард не видит их в составе

    Этим летом «Челси» готов расстаться с полузащитниками Тьему Бакайоко и Дэнни Дринкуотером.

    По информации Daily Mail, оба футболиста не входят в планы главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

    Француз и англичанин получили шанс проявить себя во время предсезонного турне в Японии, но не воспользовались им.

    • Бакайоко прошлый сезон провел в аренде в «Милане», но итальянцы отказались его выкупать.
    • Дринкуотер в августе 2018 года сыграл один матч, после чего угодил в глухой запас.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      Nayturs 1 час назад

      Дэнни конечно не дотягивает до игрока основы, а Бакайоко ещё может выстрелить

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