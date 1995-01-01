«Челси» может продать Бакайоко и Дринкуотера. Лэмпард не видит их в составе

Этим летом «Челси» готов расстаться с полузащитниками Тьему Бакайоко и Дэнни Дринкуотером.

По информации Daily Mail, оба футболиста не входят в планы главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Француз и англичанин получили шанс проявить себя во время предсезонного турне в Японии, но не воспользовались им.