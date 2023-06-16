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Тьему Бакайоко
Тьему Бакайоко
Завершил карьеру
17 августа 1994 (32), Париж
#8 | Полузащитник
184 см
Франция | Кот-д'Ивуар
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Публикации
«Челси» расторг контракт с футболистом, купленным за 40 миллионов
2023.06.16 18:15
Семь футболистов близки к уходу из «Милана»
2023.05.20 13:47
Видео
Полицейские задержали игрока «Милана» Бакайоко. Его перепутали с преступником
2022.07.18 12:28
4
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail
2022.06.18 17:35
2
Фото
Бакайоко вернулся в «Милан»
2021.08.30 19:19
1
Бакайоко ради возвращения в «Милан» пошел на понижение зарплаты
2021.08.22 14:43
«Фиорентина» хочет арендовать Бакайоко у «Челси»
2021.06.04 08:54
Журналист Скира: «Наполи» ведет переговоры о выкупе Бакайоко»
2020.11.15 09:12
Фото
«Наполи» арендовал у «Челси» Бакайоко
2020.10.05 20:57
Le Parisien: «ПСЖ» ведет переговоры по трансферу Бакайоко
2020.09.23 18:14
1
Бакайоко близок к возвращению в «Милан»
2020.08.23 09:09
«Челси» могут покинуть десять футболистов
2020.08.03 21:55
12
Скира: «Челси» планирует ради Хаверца продать Жоржиньо, Эмерсона и Бакайоко»
2020.07.12 13:13
3
Бенальо, Бакайоко и Слимани ушли из «Монако»
2020.06.25 15:37
Бакайоко хочет вернуться в «Милан»
2020.06.08 19:00
Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо
2020.05.15 09:36
1
«ПСЖ» интересуется Ндиди, Томасом и Бакайоко
2020.05.02 08:40
«ПСЖ» хочет заполучить Бакайоко
2020.04.26 01:38
1
Бакайоко: «Жардим доказал, что он отличный тренер. Хочу, чтобы он работал в «Монако» еще несколько сезонов»
2019.09.22 14:46
1
Жардим: «Благодаря Бакайоко и Силва в середине поля у «Монако» больше вариативности»
2019.09.14 09:39
«Монако» арендовал Бакайоко у «Челси» до конца сезона
2019.08.31 23:49
1
«Челси» может продать Бакайоко и Дринкуотера. Лэмпард не видит их в составе
2019.07.29 11:23
1
Бакайоко хочет остаться в «Челси». Прошлый сезон он провел в аренде в «Милане»
2019.06.08 20:17
Бакайоко намерен остаться в «Челси». Игроком интересуется «Интер»
2019.06.08 13:56
Бакайоко может продолжить карьеру в «Интере»
2019.05.08 14:17
3
Бакайоко: «Я не отказывался выходить на замену. После разминки мне сказали сесть обратно на скамейку»
2019.05.07 14:08
1
Леонардо – о конфликте Бакайоко с Гаттузо: «Любой, кто совершает ошибку, должен за нее заплатить»
2019.05.07 08:56
Гаттузо: «Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине»
2019.05.07 07:25
19
Видео
Бакайоко отказался выходить на замену в матче с «Болоньей» и оскорбил Гаттузо
2019.05.06 23:15
13
Бакайоко извинился перед игроками «Милана» за опоздание на тренировку
2019.05.03 00:53
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
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Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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