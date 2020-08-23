Бакайоко близок к возвращению в «Милан»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может вновь уйти в аренду. Речь идет о трансфере в «Милан».

«Итальянцы все ближе к Бакайоко. В последние часы идут переговоры с «Челси». Это будет аренда до лета 2021 года с правом выкупа. Бакайоко хочет вернуться в Милан. Личные условия согласованы. Работа идет», – информирует Фабрицио Романо.