Бакайоко близок к возвращению в «Милан»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может вновь уйти в аренду. Речь идет о трансфере в «Милан».
«Итальянцы все ближе к Бакайоко. В последние часы идут переговоры с «Челси». Это будет аренда до лета 2021 года с правом выкупа. Бакайоко хочет вернуться в Милан. Личные условия согласованы. Работа идет», – информирует Фабрицио Романо.
- Рынок оценивает 25-летнего француза в 25,5 миллиона евро.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Монако».
- Бакайоко выступал в «Милане» в сезоне-2018/19.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.