Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Бакайоко близок к возвращению в «Милан»

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может вновь уйти в аренду. Речь идет о трансфере в «Милан».

    «Итальянцы все ближе к Бакайоко. В последние часы идут переговоры с «Челси». Это будет аренда до лета 2021 года с правом выкупа. Бакайоко хочет вернуться в Милан. Личные условия согласованы. Работа идет», – информирует Фабрицио Романо.

    • Рынок оценивает 25-летнего француза в 25,5 миллиона евро.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Монако».
    • Бакайоко выступал в «Милане» в сезоне-2018/19.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78599
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru