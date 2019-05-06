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    Леонардо – о конфликте Бакайоко с Гаттузо: «Любой, кто совершает ошибку, должен за нее заплатить»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал конфликт между главным тренером Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьему Бакайоко.

    В середине первого тайма матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1) «Милану» потребовалось заменить травмированного Лукаса Билью. Гаттузо сказал разминаться Бакайоко, но француз отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате диалог перерос в обмен оскорблениями.

    «Инцидент с Бакайоко мы обсудим внутри клуба и не собираемся делиться тем, какие действия предпримем. За последние несколько недель Бакайоко столкнулся со многими проблемами, но ошибки – это ошибки, и за них придется ответить. У него много положительных качеств, но любой, кто совершает ошибку, должен за нее заплатить», – заявил Леонардо.

    Гаттузо: «Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине»

    Источник: Sky Sport Italia

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