Гаттузо: «Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ситуацию, возникшую между ним и полузащитником Тьему Бакайоко.

В середине первого тайма матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1) «Милану» потребовалось заменить травмированного Лукаса Билью. Гаттузо сказал разминаться Бакайоко, но француз отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате диалог перерос в обмен оскорблениями.

«Я сказал Бакайоко, чтобы тот разминался, но ему нужно было больше времени, и поэтому я отправил на поле Маури. Раньше сам несколько раз отправлял тренеров туда, куда меня послал Тьему. Но мы не должны допускать неуважение к игрокам клубам и его цветам. Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине в раздевалке. Я поговорю с ним на моем языке, который не должен звучать в СМИ», – заявил Гаттузо.