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    Гаттузо: «Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ситуацию, возникшую между ним и полузащитником Тьему Бакайоко.

    В середине первого тайма матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1) «Милану» потребовалось заменить травмированного Лукаса Билью. Гаттузо сказал разминаться Бакайоко, но француз отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате диалог перерос в обмен оскорблениями.

    «Я сказал Бакайоко, чтобы тот разминался, но ему нужно было больше времени, и поэтому я отправил на поле Маури. Раньше сам несколько раз отправлял тренеров туда, куда меня послал Тьему. Но мы не должны допускать неуважение к игрокам клубам и его цветам. Посмотрим, как заговорит Бакайоко, когда мы окажемся наедине в раздевалке. Я поговорю с ним на моем языке, который не должен звучать в СМИ», – заявил Гаттузо.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +344

      klim2m 50 минут назад

      Да у Дженнаро морда мафиози, чпокнет загорелого в раздевалке, тот и глазом моргнуть не успеет.))))

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      Рейтинг: +614

      loko-the_best 53 минуты назад

      Я бы на месте Бакайоко закончил карьеру и спрятался бы где-то от Рино))

      1
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      Рейтинг: +9372

      Garrincha58 53 минуты назад

      пилюлей ему этому бакаёке выпишет и вся долга и поделом

      0
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      Рейтинг: +17

      В даль смотрящий 59 минут назад

      Выпишут большой штраф, посадят на лавку а по окончании аренды обратно в Челси отправят.

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      Рейтинг: +5065

      mihail200606 1 час назад

      Можно Как саламыч- сверну тебе шею в душе..

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 1 час назад

      этот рино был крут на поле!!!!

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      Рейтинг: +847

      general.lizyukov 1 час назад

      Да тебе уже терять нечего, дай ему просто в рыло.

      1
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      Рейтинг: +716

      Стаz 1 час назад

      Запустить его в Бутырку к нашим футболерам

      0
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      Рейтинг: +6611

      Cules2013 2 часа назад

      Мужик)))

      1
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      Рейтинг: +15

      Ареке 2 часа назад

      Рино покажи этим как играть в футбол.

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