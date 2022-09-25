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Насименту де Араужо Леонардо
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Насименту де Араужо Леонардо
Тренер
Имя
Насименту де Араужо
Фамилия
Леонардо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 сентября 1969
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Интер
5
3
0
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
12.01.2011
Интер
3 : 2
Дженоа
26.01.2011
Наполи
0(4) : 0(5)
Интер
19.04.2011
Рома
0 : 1
Интер
11.05.2011
Интер
1 : 1
Рома
29.05.2011
Интер
3 : 1
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22 мая 2022
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10:35
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10 марта 2022
21:24
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10:48
Леонардо – о вылете от «Реала»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»
1
3 марта 2022
11:59
Леонардо – о смене тренера «ПСЖ»: «Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще»
10:58
Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»
2
08:58
Леонардо – о продлении контракта с Мбаппе: «Шансы есть»
21 февраля 2022
17:59
«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер
3 февраля 2022
17:32
Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер
3
17 декабря 2021
09:34
Леонардо: «Маркиньос навсегда останется в «ПСЖ»
9 октября 2021
22:48
Леонардо: «Намерены продлить контракт с Мбаппе. Он идеальная жемчужина для «ПСЖ»
1
20:41
Леонардо: «ПСЖ» не тратит больше, чем другие клубы»
25 августа 2021
22:36
Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»
19
16:59
Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»
26
18 августа 2021
16:59
Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков
3
6 декабря 2020
11:48
Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»
10 ноября 2020
17:25
«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией
6
24 октября 2020
13:23
ESPN: Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке
1
14 сентября 2020
01:46
Спортдиректор «ПСЖ» – о поражении от «Марселя»: «Если бы это был бокс, мы бы выиграли»
3
5 августа 2020
13:23
France Football: Тухель попросил руководство «ПСЖ» купить Алабу
25 мая 2020
16:26
Аллегри контактировал с Леонардо по поводу работы в «ПСЖ»
3 мая 2020
22:51
«ПСЖ» может купить Умтити на замену Силве
29 апреля 2020
12:46
AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты
6
20 апреля 2020
14:36
«ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов
21 марта 2020
14:53
Foot Mercato: «ПСЖ» хочет сменить Тухеля на Аллегри
10 февраля 2020
11:34
Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком
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20 января 2020
09:20
Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»
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27 ноября 2019
20:38
Директор «ПСЖ» Леонардо: «Мбаппе 100 процентов останется у нас»
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