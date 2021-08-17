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    Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не уйдет из клуба этим летом.

    По информации Cadena SER, 22-летний француз сообщил ближайшему окружению, что останется в «ПСЖ» в это трансферное окно.

    Спортивный директор клуба Леонардо рассказал об этом футболистам команды. Он также убеждал в этом новичков клуба в процессе переговоров.

    Несмотря на это решение, Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал».

    • Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • «Реал» готов предложить за него 120 миллионов евро.
    • Французский клуб может заменить Мбаппе на Криштиану Роналду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11108

      DeStar 17 минут назад

      да просто поиграет с месси сезончик. что также круто и уйдет свободным в реал. В псж вместо мбаппе возьмет роналду и не будет дурить голову мбаппе
      и все довольны
      мбаппе в реал
      псж с месси и роналду клал на мбаппе

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      Рейтинг: +1313

      Maxi_7 1 час назад

      Ну в Реале в этом сезоне пока ловить нечего, если купят оборону в следующем сезоне, тогда можно будет и поговорить...

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