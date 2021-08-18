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  • Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков

Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков

18 августа 2021, 16:59
3

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не уйдет из клуба этим летом.

По информации Cadena SER, 22-летний француз сообщил ближайшему окружению, что останется в «ПСЖ» в это трансферное окно.

Спортивный директор клуба Леонардо рассказал об этом футболистам команды. Он также убеждал в этом новичков клуба в процессе переговоров.

Несмотря на это решение, Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал».

  • Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • «Реал» готов предложить за него 120 миллионов евро.
  • Французский клуб может заменить Мбаппе на Криштиану Роналду.

Источник: Cadena SER
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Леонардо
Комментарии (3)
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Maxi_7
1629300499
Ну в Реале в этом сезоне пока ловить нечего, если купят оборону в следующем сезоне, тогда можно будет и поговорить...
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DeStar
1629304173
да просто поиграет с месси сезончик. что также круто и уйдет свободным в реал. В псж вместо мбаппе возьмет роналду и не будет дурить голову мбаппе и все довольны мбаппе в реал псж с месси и роналду клал на мбаппе
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Alex Y
1629308288
Успокоился)
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