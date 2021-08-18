Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не уйдет из клуба этим летом.
По информации Cadena SER, 22-летний француз сообщил ближайшему окружению, что останется в «ПСЖ» в это трансферное окно.
Спортивный директор клуба Леонардо рассказал об этом футболистам команды. Он также убеждал в этом новичков клуба в процессе переговоров.
Несмотря на это решение, Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал».
- Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- «Реал» готов предложить за него 120 миллионов евро.
- Французский клуб может заменить Мбаппе на Криштиану Роналду.
Источник: Cadena SER