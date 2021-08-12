«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, утверждает AS.

По информации источника, руководство парижан устроит, если 22-летний футболист отыграет за команду еще один сезон, а через год бесплатно уйдет в «Реал».

Более того, клуб уже подобрал замену для француза. Это форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также станет свободным агентом в июне 2022-го. Португальцу предложат двухлетний контракт.

Собрать в одной команде Роналду, Лионеля Месси и Неймара – это давняя мечта президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.