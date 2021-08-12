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    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

    «ПСЖ» не намерен продавать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, утверждает AS.

    По информации источника, руководство парижан устроит, если 22-летний футболист отыграет за команду еще один сезон, а через год бесплатно уйдет в «Реал».

    Более того, клуб уже подобрал замену для француза. Это форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также станет свободным агентом в июне 2022-го. Португальцу предложат двухлетний контракт.

    Собрать в одной команде Роналду, Лионеля Месси и Неймара – это давняя мечта президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6357

      Fusballer 15 минут назад

      Следующая трансферная цель ПСЖ - Дзюба. С ним комплект топ-игроков будет завершён.

      0
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      Рейтинг: +568

      mama1991 43 минуты назад

      презик псж думает маркетингово, он понимает что это бомба! которая принесет много денег и пиара, к команде будет прикован интерес со всего мира! пусть в краткосрочной перспективе, но париж на этом реально хайпанет! париж идет по пути реала, времен галактикос, которые ничего толком не выйграли, зато исторически тот период для клуба был самым успешным в плане денег. презик парижа это понимает, и пойдет по этому протоптоному, провереному пути!

      1
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      Рейтинг: +2477

      Derzkiy1 1 час назад

      Переход Роналду вызовет ещё больше шума, да и ещё Месси и Роналду в одной команде! Это космос

      4
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      Рейтинг: +971

      Alex Flash 1 час назад

      Месси, Неймар и Кусарес -самый забивной вариант.

      0
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      Рейтинг: +1334

      Obojaemiy 1 час назад

      старика Роналдо только на сезон возьмут ну или максимум 1+1

      0
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      Рейтинг: +2477

      Derzkiy1 > Obojaemiy 1 час назад

      У него форма лучше чем у 20 летних… Он ещё лет 5 играть будет

      5
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      Рейтинг: +10158

      BRO_football 1 час назад

      ПСЖ чуть ли не единственный клуб, который никаким образом коронавирус не коснулся. Иначе как объяснить то, что у Барселоны огромные долги, а ПСЖ покупает себе Месси, да ещё и на Роналду нацелился, хотя оба управляются арабскими шейхами.

      1
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      Рейтинг: +484

      Hoahin > BRO_football 24 минуты назад

      Дело даже не в этом, а в том все ли там чисто с соблюдением финансового фейр-плей.

      0
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      Рейтинг: +1628

      altezzik 1 час назад

      Месси и Роналду в одной команду интересно, конечно. Только при чем тут Неймар...

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