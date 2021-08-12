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«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

12 августа 2021, 11:49
19

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, утверждает AS.

По информации источника, руководство парижан устроит, если 22-летний футболист отыграет за команду еще один сезон, а через год бесплатно уйдет в «Реал».

Более того, клуб уже подобрал замену для француза. Это форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также станет свободным агентом в июне 2022-го. Португальцу предложат двухлетний контракт.

Собрать в одной команде Роналду, Лионеля Месси и Неймара – это давняя мечта президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (19)
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BRO_football
1628758785
ПСЖ чуть ли не единственный клуб, который никаким образом коронавирус не коснулся. Иначе как объяснить то, что у Барселоны огромные долги, а ПСЖ покупает себе Месси, да ещё и на Роналду нацелился, хотя оба управляются арабскими шейхами.
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Alex Flash
1628759345
Месси, Неймар и Кусарес -самый забивной вариант.
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Derzkiy1
1628759657
Переход Роналду вызовет ещё больше шума, да и ещё Месси и Роналду в одной команде! Это космос
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Fusballer
1628763043
Следующая трансферная цель ПСЖ - Дзюба. С ним комплект топ-игроков будет завершён.
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Алехсбургер.
1628764326
Паноптикум Сен Жермен...
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portero
1628768398
Всё-таки Мопед гнёт свою линию м уйдёт в Реал, ну что сказать...молодца.
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Freyd
1628770520
а что так можно было?А финансовый фейрплей побоку?
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Soccerdealer63
1628801877
Катар - самая богатая страна в мире (по главному показателю - ВВП на душу)))) И всем это известно! Поэтому никто не удивлён: они могут себе позволить самые дорогие игрушки в мире! ПСЖ - одна из них. И все относятся к этому с пониманием. Напротив: ни для кого не секрет в мире, НАСКОЛЬКО ГОЛОЖОПА РОССИЯ И ЕЁ НАСЕЛЕНИЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ "УПРАВЛЕНИИ"... И вот... наши ... никак незаменимые руководители тратят...50 МИЛЛИАРДОВ НА ОЛИМПИАДУ В СОЧИ... Или прощаем 30 ярдов долгов Кубе.... Вы представляете, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающих?)))
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Venom888
1628845646
Крутой проект получится))) хотя на один сезон и то интересно будет посмотреть))
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житель СПб
1628921318
Реал готов заплатить 100 млн, а ему говорят - зачем? Забери бесплатно, всего через год. Уникальный бизнес!
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